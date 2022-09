Jubiläum an der Hochschule : Zentrale Studienberatung der RWTH wird 50 Jahre alt

Jubiläum an der Hochschule

Wichtige Anlaufstelle seit 50 Jahren: Die Zentrale Studienberatung der RWTH feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Seit 1972 hat die Zentrale Studienberatung an der RWTH rund 500.000 Lernende und Lehrende in unterschiedlichsten Situationen unterstützt. Jetzt feiert sie ihren 50. Geburtstag.

Der Start im September 1972 erfolgte eher im Stillen. Mit einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde an der RWTH vor 50 Jahren die Zentrale Studienberatung (ZSB) als erste Anlaufstelle für alle Studieninteressierten, für Schülerinnen und Schüler, für Studierende, aber auch für Eltern, Lehrkräfte und Angehörige aufgebaut.

50 Jahre später arbeiten an der Ecke Templergraben/Pontstraße rund 40 Beschäftigte in einem multiprofessionellen Team in den Bereichen Studienberatung, Psychologische Beratung, Koordination der Programme für Schülerinnen und Schüler sowie Beratungsarbeit zur Studienorientierung, bei Studienzweifeln und Studienschwierigkeiten, bei Lernproblemen, aber auch bei persönlichen Krisen und Problemen. „Unsere Beratung ist dabei immer vertraulich, ergebnisoffen und klientenzentriert“, erläutert die Leiterin der ZSB, Dr. Mandana Biegi.