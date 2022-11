Gärtneraktion in Aachen : Zehn Tonnen Sand für den Rasen im Elisengarten

Gärtneraktion in Aachen

Aachen Nur ein Zentimeter Mutterboden, darunter eine verdichtete Tragschicht: Der Rasen im Elisengarten kann nicht tief wurzeln und fault an manchen Ecken. Aber jetzt wird er aerifiziert.

Doch der Schein trügt. Denn bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass der Rasenansatz an der Oberfläche bereits fault. Die Gründe dafür sind vielfältig und finden sich unter anderem im Bodenaufbau der beliebten Aachener Grünanlage. Das Rasen-Problem ist in den zurückliegenden Jahren ein immer wiederkehrendes Elisengarten-Thema.

Weil diese Tragschicht aus einer Art Schotter kein Wasser hält, muss die Fläche in den Sommermonaten regelmäßig bewässert werden. So bleibt er zwar augenscheinlich grün, fault jedoch. Eine Bodenprobe zeigt außerdem deutlich, „dass die Pflanze keine Wurzel gebildet hat“, erklärt Beilmann. Stark beeinflusst wird dieser Zustand durch die hohe Nutzung der Grünfläche, wodurch der Boden stark verdichtet ist.

Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, sind in den vergangenen Tagen zehn Gärtnerinnen und Gärtner des Stadtbetriebs im Elisengarten aktiv gewesen. Mit einem Rasenlüfter wurde die gesamte Fläche aerifiziert: Es entstanden fingerdicke, etwa fünf Zentimeter tiefe Löcher. Mit Rechen und Rasenkrakeln arbeiteten die Gärtner anschließend ein Gemisch aus Dünger und Sand ein. „Wir machen den Boden wieder luftdurchlässiger und geben den Pflanzen die Möglichkeit, sich besser verwurzeln zu können“, erläutert Andrea Beilmann.

Die Entscheidung, den Elisengarten-Rasen so aufzubauen, fiel nach städtischen Angaben bei der Sanierung und Neugestaltung vor rund zehn Jahren. Genau gesagt war 2009/10 nach archäologischen Arbeiten, die heute noch in der Vitrine in Auszügen zu besichtigen sind, der neuangelegte Elisengarten entstanden.