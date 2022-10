Brand im Erdgeschoss : Zehn Personen aus Haus an der Trierer Straße gerettet

Zehn Personen aus Haus an der Trierer Straße gerettet

Großeinsatz der Feuerwehr an der Trierer Straße in Aachen. Foto: Ralf Roeger

Update Aachen Auf der Trierer Straße kommt es in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in einem fünfstöckigen Haus. Die Feuerwehr rückt aus und muss Menschenleben retten.

Der Notruf erreichte die Feuerwehr Aachen am Samstagabend um 21:55 Uhr. Gleich mehrere Anrufer berichteten von einem Feuer in einem Haus an der Trierer Straße 143. Der Rauch war weithin zu sehen. Aufgrund des Lagebildes alarmierte die Leitstelle den Löschzug 1 und 2 der Berufsfeuerwehr inklusive Rettungswagen und Notarzt sowie den Löschzug Eilendorf der Freiwilligen Feuerwehr.