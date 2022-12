Richterich und Vetschau : Zahlreiche Haushalte am frühen Morgen ohne Strom

Zahlreiche Haushalte am frühen Morgen ohne Strom

Am frühen Morgen ist in Teilen des Aachener Nordwestens der Strom ausgefallen. Foto: dpa/Jessica Lichetzki

Aachen Techniker des Aachener Versorgers Stawag fahnden nach den Gründen, warum am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen ist.

In einigen Bereichen der Stadtteile Laurensberg und Richterich in Aachen ist am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen.