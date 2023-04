Bilanz des Landgerichts Aachen : Zahl der Kirchenaustritte stellt die Gerichte vor große Herausforderungen

Aachen Die anhaltend hohe Zahl von Kirchenaustritten stellt die Gerichte der Region vor große Herausforderungen. Gleichzeitig fehlt Personal. Eine Kampagne soll jetzt junge Leute anziehen.

Ähnliches gilt im Übrigen auch für Zivilsachen. Die allseits bekannten „Diesel-Klagen“ nehmen wieder ab, sie werden kompensiert durch Fälle aus dem Versicherungsrecht, die deutlich zunehmen. Der „Renner“ jedoch ist der ungebrochene Trend zum Kirchenaustritt. Knoop: „Das stellt uns immer noch und erneut vor große Herausforderungen“. Im Jahr 2022 haben im Gerichtsbezirk sage und schreibe 13.343 Menschen die Kirchen per amtlichem Austritt verlassen, der Trend ist ungebrochen. Im Bereich des Amtsgerichts Aachen waren es 5212, am Amtsgericht Düren 2894, in Eschweiler 1196, in Geilenkirchen 807, in Heinsberg 1017, in Jülich 1079, in Monschau 450 und in Schleiden 688.