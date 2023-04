Scharfe Kritik an Förderung : Wut und Kopfschütteln über Millionen für den Sportpark Soers

Aachen/Düren/Heinsberg 70 Millionen Euro unter anderem für den Aachener Sportpark Soers – und das aus Töpfen, die für den Strukturwandel im Braunkohlerevier vorgesehen sind, wo 7500 Arbeitsplätze ersetzt werden müssen: Das sorgt für Fassungslosigkeit.

70 Millionen Euro werden in drei sportliche Großprojekte gebuttert – den Sportpark Soers in Aachen mit neuer Multifunktionshalle unter anderem für die PTSV-Bundesligavolleyballerinnen und neuer Reithalle des ALRV, einen Wildwasserpark in Dormagen und ein Hockeyzentrum in Mönchengladbach. Während man in Aachen nach Jahren der vergeblichen Versuche zur Realisierung der dortigen Projekte jubelt, schüttelt rundherum mancher nur mit dem Kopf und fragt sich: Was hat das denn mit Strukturwandel zu tun? Denn aus den mit 14 Milliarden Euro gefüllten Töpfen für die Transformation des Rheinischen Braunkohlereviers und den Ersatz von bald wegbrechenden 7500 Arbeitsplätzen sollen diese 70 Millionen fließen.