Aktion der Städteregion Aachen : Wunschbaum trägt in diesem Jahr so viele Sterne wie nie

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier (von links), Jugendamtsleiter Sebastian Heyn mit Kollegin Nadine Hensen sowie Lisa Lüttgens und Christiane Hübscher-Heidenreich (Betriebskita der Städteregion) haben mit Kita-Kindern den Wunschbaum geschmückt. Foto: Städteregion Aachen/Alina Hollbach

Stäadteregion/Aachen 430 Kinderwünsche warten im Haus der Städteregion Aachen darauf, erfüllt zu werden. Darunter sind sowohl Spielsachen wie auch Nützliches fürs tägliche Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier hat im Haus der Städteregion die Wunschbaumaktion mit einem Dank an alle Beteiligten eröffnet: „Gerade in diesem Jahr ist unsere Wunschbaumaktion besonders wichtig. Für viele Kinder sind Weihnachtsgeschenke nicht selbstverständlich. Wir wollen Familien unterstützen, die ohnehin schon stark von Inflation und Energiekrise betroffen sind.“

Das bekräftigt auch Sebastian Heyn, Leiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, denn in diesem Jahr sind so viele Kinderwünsche wie noch nie zusammengekommen: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben insgesamt 430 Kinderwünsche erhalten. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.“

„Jeder der über 430 Sterne steht für einen Wunsch“, so Heyn. „Wer einem Kind oder einem Heranwachsenden eine Freude machen möchte, kann zum Beispiel ein Stofftier, ein Hörspiel oder einen Kino-Gutschein schenken.“ Auf jedem Stern stehen ein Vorname, das Alter und der Wunsch, den man erfüllen kann.

Wer etwas schenken will, holt sich einen der Sterne und gibt das Geschenk spätestens bis zum 14. Dezember schön verpackt und mit dem Stern-Anhänger versehen im Haus der Städteregion (Zollernstraße 10, 52070 Aachen) ab. Dabei kann man entweder anonym bleiben oder einen persönlichen Weihnachtsgruß an die Beschenkten schreiben.

Das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung hat die Wünsche von über 430 Kindern und Jugendlichen aus Baesweiler und der Eifel gesammelt, also dort, wo es Kinder, Jugendliche und ihre Eltern betreut. Die Geschenke gehen an Kleinkinder ebenso wie an Jugendliche bis 21 Jahre. Elena (3) wünscht sich ein Kuscheltier, Lennard (5) hätte gerne einen Zauberkasten und Mohammed (10) freut sich über Wintersocken. Bei den Jugendlichen geht es eher in Richtung Gutscheine, zum Beispiel für Kleidung, Parfum oder Musik.

Die Geschenke haben einen materiellen Wert von etwa 20 bis 25 Euro. Nadine Hensen vom Jugendamt betont: „Einige Wünsche sind ganz lebenspraktisch: Jugendliche, die – vom Jugendamt betreut – in der eigenen Wohnung wohnen, können einen Tankgutschein oder einen kleinen Lautsprecher gut gebrauchen. Der schönste Moment kommt, wenn wir die Geschenke verteilen können. Die Freude ist jedes Jahr groß.“

Den Wunschbaum selbst haben die Kinder von der Betriebskita der Städteregion Aachen zusammen mit dem Städteregionsrat und dem Jugendamtsleiter mit selbstgebastelten Baumschmuck liebevoll dekoriert. Auch die Kita hat sich einen Wunschstern ausgesucht, um diesen Wunsch gemeinsam mit den Kindern zu erfüllen. Für Leiterin Lisa Lüttgens ist das eine Herzenssache. Sie will den Kindern zeigen, wie wichtig Solidarität und Hilfsbereitschaft ist: „Es gibt eben auch Kinder, denen es nicht so gut geht. Deswegen sorgen wir dafür, dass ein Kinderwunsch in Erfüllung geht.“

(red)