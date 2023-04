Aachener Kinderbuchautorin : Worüber schreiben Sie, Frau Zeevaert?

Die Aachener Kinder- und Jugendbuchautorin Sigrid Zeevaert beim Redaktionsbesuch. Foto: MHA/Harald Krömer

Interview Aachen Die Aachener Kinder- und Jugendbuchautorin hat einen neuen Roman geschrieben: In „Greta“ geht es aber nicht ums Klima, sondern es ist eine feinfühlige Geschichte über Ausgrenzung und Anderssein.

Fremdheit, Anderssein, Ausgrenzung – in ihrem neuen Jugendroman behandelt die Aachener Kinder- und Jugendbuchautorin Sigrid Zeevaert sensible Fragen, mit denen Kinder und Jugendliche heute konfrontiert sind. Warum ihr Roman „Greta“ heißt, aber gar nichts mit Klimathemen zu tun hat, wie ihr Schreiballtag aussieht und was ihre neuen Projekte sind, verrät Sigrid Zeevaert im Interview mit Angela Delonge.

Frau Zeevaert, ich habe mich gefragt, warum die Hauptfigur in ihrem neuen Buch Greta heißt. Gab es da eine Assoziation mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg?

Sigrid Zeevaert: Das ist eigenartig. Ich wurde schon einmal darauf angesprochen. Aber es gibt keine Verbindung. Greta war für mich immer ein elfjähriges Mädchen, das seine Geschichte erlebt.

Überraschen Sie solche Assoziationen?

Zeevaert: Ehrlich gesagt, schon. Ich selbst habe diese Assoziation gar nicht gehabt, denn ich arbeite in meinen Büchern auch nicht mit aktuellen, populären Bezügen und versuche sie auch nicht künstlich herzustellen. Greta ist für mich einfach nur ein Mädchenname, der zu meiner Figur und ihrer Geschichte gehört.

Welche Geschichte erzählt denn das Buch? Wovon handelt „Greta“?

Zeevaert: Es handelt von einer verspäteten Ferienfahrt der elfjährigen Greta mit ihrer Mutter. Die Mutter ist sehr beschäftigt, hat eigentlich nie Zeit für Greta. Die Reise hat sie gerade noch untergebracht. Und nun fahren sie eben zu einer uralten Bekannten der Mutter. Die lebt in Norddeutschland in einem kleinen Dorf an einem See, ganz idyllisch, mit ihren beiden Kindern, Jonah und Jamila, mit denen sie vor einiger Zeit aus Kenia kam. Greta macht sich ihre Gedanken und fragt sich auch: Wie können die beiden deren Kinder sein, wo sie so anders aussehen? Es ist im Grunde eine Erzählung vom Anderssein in einem festen Gefüge. Das Dorf, das so idyllisch scheint, ist es natürlich nicht. Greta erlebt Zurückweisung durch Jonah, der um Zugehörigkeit bei den Jungs ringt und mit Ausgrenzung und Abwertung zu kämpfen hat. Dann nähern sich die beiden an, und es entwickelt sich eine zarte Liebesgeschichte.

Sie mischen das Coming of Age mit Alltagsrassismus. Die Kinder, auf die Greta trifft, sind dunkelhäutig. Warum?

Zeevaert: Es geht mir nicht um ein Bearbeiten von Schlagworten und Themen, so funktioniert Literatur ja auch nicht. In der Geschichte kommt die Hautfarbe der Kinder vor, aber eher als etwas, was Greta wahrnimmt und dann mehr und mehr vergisst, weil für sie andere Fragen und Eindrücke wichtig sind - bis Jonah damit konfrontiert wird. Es hat mich einfach interessiert, mal dem nachzuspüren, was heute Lebenswelt von jungen Menschen ist, welche Erfahrungen sie in einer bestimmten Entwicklungsphase und einer bestimmten Konstellation miteinander machen. Es geht mir um subtilere Prozesse. Dass es neben den altersbedingten Entwicklungen auch spezielle Ereignisse gibt, die eine Rolle spielen, ist doch klar. Ich gehe hierbei aber nicht von außen, sondern von innen vor, das heißt, ich baue nicht zusammen, sondern erzähle aus der Sicht eines Kindes, das sich mit Fragen und Erfahrungen trägt.

Was sehen Sie im Umgang von Kindern und Jugendlichen miteinander, speziell in dieser vulnerablen Altersstufe?

Zeevaert: Kinder und Jugendliche sind mit sich selbst beschäftigt und suchen daneben natürlich auch ihren Platz in der Gruppe. Dass es Unterschiede im Aussehen und in der Herkunft gibt, ist für sie heute sehr viel normaler geworden.

Sie meinen, Kinder und Jugendliche gehen heute offener mit den Unterschieden um?

Zeevaert: Dass es Unterschiede gibt, ist ja längst Teil ihrer Lebenswelt. Und damit auch viel weniger fremd. Die Frage nach Zugehörigkeit und Identität bleibt aber natürlich verletzlich. Gerade dann, wenn das Gefühl aufkommt, anders als die anderen zu sein, und hier gehen auch Kinder nicht immer gut miteinander um. Von solchen Erfahrungen versuche ich, zu erzählen. Zumal es da ja noch ein Umfeld gibt, das sie in ihren Meinungen und ihrem Umgang prägt.

Sie haben für die elfjährige Greta und ihre Freunde keine explizite Jugendsprache verwendet. Hat das einen Grund?

Zeevaert: Das habe ich noch nie versucht und wäre für mich auch der falsche Weg, mal ganz abgesehen davon, dass Jugendsprache sich sehr schnell ändert. Es geht ja hier nicht um mündliche Sprache, sondern um einen geschriebenen, erzählenden Text. Ich versuche, mich in meine Protagonistin hineinzudenken und zu fühlen und komme ihr so hoffentlich nah. Meine Texte gelten als nah an den Kindern und Jugendlichen. Sie finden sich darin wieder, das sagen und schreiben sie mir oft.

Haben Sie eigentlich jemals auch mit dem Gedanken gespielt, Fantasy-Geschichten zu schreiben?

Sigrid Zeevaert, „Greta“, 176 Seiten, mit s/w-Illustrationen von Ulrike Möltgen, 15 Euro, ab elf Jahren, Tulipan Verlag. Foto: Tulipan

Zeevaert: Fantastische Literatur ist nicht wirklich meins. Aber es gibt natürlich Grenzbereiche, die ich in meinen Geschichten auch streife. Im Grunde ist ja jede poetische Erzählung in gewisser Hinsicht irreal und damit fantastisch.

In welchem Ihrer Bücher spielt die Fantasie die größte Rolle?

Zeevaert: Fantasy ist ja nicht gleich fantastische Literatur. Von Fantasy sind meine Bücher meilenweit entfernt. Fantastische Elemente gibt es vielleicht am ehesten in „Wo geht‘s hier nach Amerika“, eine Geschichte von 1997, die von einer märchenhaften Reise erzählt.

Nach „Greta“: Wohin geht jetzt die Reise mit Ihnen?

Zeevaert: Vor ein paar Tagen habe ich eine Drehbuchförderung von der Filmstiftung NRW für ein Kinderfilmprojekt zugesprochen bekommen, was mich riesig freut. Daran werde ich in den nächsten Monaten intensiv arbeiten. Es soll ein Kinofilm daraus werden. Ein Kinderbuch wird auch noch dazu entstehen.

Und sonst, Frau Zeevaert?

Zeevaert: Für die Hörfunksendung „Ohrenbär“ habe ich gerade eine mehrteilige Geschichte geschrieben, die der rbb und der NDR produzieren. Aus der Idee dazu wird nun noch ein Vorlesebilderbuch für Kleine entstehen.

Darf man von Ihnen eigentlich auch mal einen Roman für Erwachsene erwarten?

Zeevaert: Tatsächlich arbeite ich auch an einem Roman für Erwachsene. Ich habe damit schon vor längerer Zeit begonnen und ihn dann wieder liegen lassen. Ich arbeite oft in Intervallen, an mehreren Projekten gleichzeitig oder nacheinander. Das Romanprojekt habe ich jetzt wieder aufgenommen und bin jetzt im richtigen Ton angekommen, denke ich.

Wie kann man sich den Schaffensprozess an einem Roman oder einem Projekt vorstellen?

Zeevaert: Ich schreibe jeweils vertieft an einem Projekt. Und dann ist es gut, es nach ein paar Wochen noch mal liegenzulassen. Wenn ich es dann wieder aufnehme, hat es im Hintergrund schon ein bisschen weitergearbeitet. Und man hat Abstand und einen klareren Blick dafür, ob der Text etwas taugt oder und wo er noch Verbesserung braucht. Überarbeitung gehört für mich ganz entscheidend zum Schreiben dazu.

Wie sieht Ihr Schreiballtag aus?

Zeevaert: Ich versuche, drei, vier Seiten am Tag zu schreiben, was für mich viel ist. Ich schreibe viele Durchgänge von jedem Text, um zu einer Verdichtung und Literarisierung zu kommen. Die entsteht nur allmählich, es reicht nicht, einen Text einfach runterzuschreiben.

Und so geht es jeden Tag?

Zeevaert: Ja, so geht das jeden Tag. Und immer gehe ich noch mal ein bisschen zurück. Dann überarbeite ich. Manchmal läuft es fast wie von selbst, manchmal mühsam. Manchmal fließt es, manchmal überhaupt nicht. Und dann, nach 30, 40 Seiten, weiß ich: Jetzt muss ich noch mal zum Anfang zurück, um zu sehen, wie der Text sich bis hierhin anfühlt.

Welches ist Ihr liebstes Buch? Von sich selber und von anderen?

Zeevaert: Das kann ich so nicht sagen. Ich werde das ja oft gefragt, auch von den Kindern, dann sage ich eigentlich immer, es ist ein bisschen als wenn du mich fragen würdest, welches mein liebstes Kind ist. Das ist auch nicht zu beantworten. Das ist für mich keine Kategorie. Jedes Buch steht für sich. Das betrifft die eigenen Bücher. Sie sind zu bestimmten Zeiten entstanden. Und genauso ist es mit den Büchern, auf die man trifft. Manchmal bin ich tief berührt und beeindruckt.

Welches Buch hat Sie denn zuletzt beeindruckt?

Zeevaert: Zuletzt wirklich gut gefallen hat mir „Über die See“ von Mariette Navarro. Es hat für mich einen ganz besonderen Ton, man spürt die Kraft des Ozeans, den Zweifel, ein Ausgeliefertsein. Natürlich sind existentielle Fragen berührt.

Und wovon wird Ihr Erwachsenenroman handeln?

Zeevaert: Das verrate ich noch nicht. Der Arbeitstitel lautet „Das Haus“. Und es geht nicht um eine Immobilie ...