Blaulicht : Wohnung in Walheim brennt aus

Wohnung in Walheim brennt aus

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung schnell löschen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Wegen eines Wohnungsbrands war die Prämienstraße in Walheim am Freitagvormittag für den Verkehr gesperrt. Nach ersten Informationen hatte eine Schlafcouch Feuer gefangen. Warum, ist noch unklar. Verletzt wurde aber offenbar niemand.

Großer Einsatz für Feuerwehr und Polizei an der Walheimer Prämienstraße am Freitagvormittag: Gegen 10.43 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf wegen eines Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus.