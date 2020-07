Feuer in der Elsassstraße : Wohnung brennt völlig aus

Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr waren auch am späten Abend noch nicht abgeschlossen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Elsassstraße in Aachen hat am Mittwochabend für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Es entstand ein hoher Gebäudeschaden.

Um kurz vor 22 Uhr wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Elsassstraße im Ostviertel gemeldet. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss hatte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ein Elektrogrill Feuer gefangen – die Wohnung brannte daraufhin vollständig aus.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohner des Hauses hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr wurden in der Nacht beendet. Die Elsassstraße war zeitweise gesperrt.

An dem Gebäude entstand laut Polizeisprecher hoher Schaden, die Ermittlungen seien aufgenommen worden.

