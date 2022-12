Zahl der Ermittlungsverfahren steigt : Wohnraumschutzsatzung in Aachen zeigt Wirkung

Wohnraumschutzsatzung in Aachen zeigt Wirkung

Aachen Die Verwaltung in Aachen leitet immer öfter Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Wohnraumschutzsatzung ein. Dies geht aus einer Antwort auf eine Linken-Anfrage hervor.

In Aachen ist im zu Ende gehenden Jahr die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Wohnraumschutzsatzung weiter gestiegen. Sie lag bis zum Stichtag am 15. November bereits bei 152 eingeleiteten Verfahren, im Jahr 2021 waren es noch 132 Verfahren. Auch die verhängten Zwangsgelder wegen der Zweckentfremdung von Wohnraum erreichten einen neuen Höchststand. So hat der städtische Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration bislang 12.620 Euro vereinnahmt, im Jahr zuvor waren es rund 9430 Euro.