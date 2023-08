Initiative in Aachen : Wohnraum für Azubis – und noch viel mehr

Millionen für studentisches Wohnen in Aachen : Schmuckstück statt Schandfleck an der Karl-Marx-Allee Insgesamt rund 45 Millionen Euro steckt das Land NRW in zwei Wohnungsbauprojekte mit „Studentenbuden“ in Aachen. Eines davon ist das lange verwaiste Landes-Straßenbauamt. Ein Beispiel, warum öffentlich-private Partnerschaften wichtig im Kampf gegen die Wohnungsnot sind.