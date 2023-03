Feiertage : Änderungen bei Aachener Wochenmärkten an den Ostertagen

Aachen Wegen der Osterfeiertage gibt es Verschiebungen und Ausfälle bei den Wochenmärkten.

Wegen der anstehenden Osterfeiertage ergeben sich bei den Wochenmärkten in Aachen einige Veränderungen. So werden die Märkte in Haaren und in Burtscheid wegen Karfreitag auf den Donnerstag, 6. April, vorverlegt. Der Markt in Kornelimünster fällt dagegen am Freitag, 7. April, ersatzlos aus.