Die Woche in Aachen : Parken auf dem Katschhof ab sofort wieder erlaubt

Gute alte Zeit? Der Katschhof als Parkplatz im Jahr 1962. 20 Jahre später war Schluss mit Blech zwischen Dom und Rathaus. Und jetzt? Foto: MHA/Sepp Linckens

Meinung Aachen Wer mobil sein will, muss vernünftig sein. Das hat auch mit Parkplätzen auf dem Katschhof zu tun. Ein Rückblick auf die Themen der Woche.

Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Manchmal muss man auch zurückschauen, von wegen gute alte Zeit und so. Diese Woche kam einem wieder dieser Gedanke, dass früher alles besser war – oder gewesen sein soll. Manchmal bedarf es dann einfach engagierter Menschen, die einem die Gedanken auf die rechten Pfade lenken.

Zum Beispiel, wenn es um mobile Vernunft geht. Sie erinnern sich sicher noch daran, als Parken auf dem Katschhof – kostenlos (!) – möglich war. Bis September 1982. Wie schön. Heute ist der Platz – bis auf einen Sandkasten im Sommer – eine seelenlose Steinwüste zwischen altem Gemäuer. Liegt einfach so ‘rum zwischen Dom und Rathaus. Schrecklich.

Und dann werden rundherum auch noch Radwege gebaut, und in den meisten Fällen rot angestrichen. Schöne Autostraßen mutieren zu Radvorrangrouten. Und weil die Radfahrer alle Straßen verstopfen, stehen die Autofahrer im Stau und produzieren doppelt so viel Abgase, als wenn sie fröhlich mitten durch’s Städtchen gondeln. Wo soll das alles enden?

Daher ist die Gründung der Initiative „Mobile Vernunft“ ausgesprochen zu begrüßen. Es geht schließlich um Mobilität und um Vernunft. Und umgekehrt. Wer wollte da widersprechen? Wenn der Stadtrat jetzt nicht einknickt, und alles wieder auf Anfang – Stand 1970 oder so – setzt, dann gibt es Aachens nächstes Bürgerbegehren! Freie Fahrt für freie Bürger – und zwar mit dem Auto! Wir wagen hier und jetzt die Prognose: Die Initiatoren werden einen triumphalen Sieg davontragen. Gefeiert wird dann auf dem Katschhof. Wegen des schlechten Wetters bleiben aber alle im Auto sitzen. Wie gut, dass man dann dort wieder kostenlos parken kann.

Die Gründe sind vielschichtig, aber mangelnde Parkplätze vor der Haustüre oder in der Nähe werden in diesem Falle – wie wohltuend! – nicht als Argument ins Feld geführt. Fakt ist: In der Pontstraße macht das nächste hochwertigere Restaurant dicht. Im historischen Reutershaus bleibt die Küche kalt. Wer folgt nach? Hoffentlich nicht der nächste Imbiss, der angesichts niedriger Preise fürs junge Pontstraßenklientel zwar attraktiv, fürs Image des Viertels aber eher abträglich wäre. Denn die Mischung soll’s machen. Doch von der entfernt sich die Gastromeile im Schatten von Heilig Kreuz mehr denn je. Wie schade!

Es gibt sie aber doch noch, die Wohlfühloasen. Zumindest temporär. Die Aula der RWTH Aachen war am Dienstagabend eine solche. Robert Habeck, dem die Kritik in den vergangenen Wochen mehr als jedem anderen Politiker um die Ohren flog, hatte ein Heimspiel. Kunststück, werden Sie sagen. Wo doch die Grünen in Aachen ohnehin das Sagen haben. Was erstens in dieser Ausschließlichkeit nicht stimmt und zweitens auch keine Erklärung ist. Denn auch eingefleischten Grünen hat es bisweilen nicht gefallen, wie dilettantisch die Ampel, die Grünen und Habeck zu Werke gingen. An diesem Abend in Aachen ist das kaum ein Thema. Selbstkritisch, charismatisch und humorvoll präsentiert sich der Minister im Westen der Republik. Es gib Gegenden in diesem Land, da hat selbst das wenig genutzt.

Was übrigens auch fürs Fußballgeschäft gilt. Wenn’s nicht läuft, ist meist Schluss mit lustig. Aber: Was die Alemannia angeht, klinken wir uns sehr gerne ein in die große Riege der Optimisten. Knapp zwei Wochen vor Saisonbeginn ist die Euphorie groß. Der Traum vom Aufstieg soll real werden. Aufwachen in der Dritten Liga – was wär‘ das schön! Sportdirektor Sascha Eller hat diese Woche klipp und klar gesagt: „Wir haben die Hausaufgaben gemacht, haben seriös geplant.“ Mehr als 4000 Dauerkarten sind verkauft, und zum Auftakt wird die Hütte Tivoli ziemlich voll sein. Die Vorfreude ist echt groß. Wie schön!

Zwei Jahre ist es her, seit auch in Kornelimünster die Flut massive Schäden angerichtet hat. Das Indeörtchen ist im Vergleich zu anderen Regionen noch halbwegs glimpflich davongekommen. Aber doch war das Ausmaß enorm. Und auch heute noch ist das spür- und erfahrbar. Aber viele haben angepackt in den vergangenen Monaten, haben alles getan, um möglichst viel wieder herzurichten. Die Zuversicht und der Tatendrang sind da. Aber auch die Angst, dass sich solche Ereignisse immer wiederholen können.