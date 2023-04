Geliehene Mobilität : Wo Sie in Aachen Autos, Pedelecs und E-Scooter leihen können

Car-Sharing ist eine von mehreren Möglichkeiten, Mobilität in Aachen zu leihen und teilen. Foto: MHA/Christian Ebener

Aachen Im ÖPNV-Streikfall müssen Alternativen her. Doch auch unabhängig davon lohnt sich der Blick auf das vielseitige Angebot der Leih-Mobilität in Aachen.

Wie im ÖPNV-Streikfall von A nach B kommen? Und muss es mit Blick auf zahlreiche Staus und Baustellen innerstädtisch immer der eigene Pkw sein? Wohl kaum, denn Aachen bietet eine Reihe verschiedener Möglichkeiten von so genannter geliehener Mobilität.

Je nachdem, ob man kurze oder lange Strecken zurücklegen möchte, kann zwischen Car-Sharing, Leih-Fahrrädern und E-Scootern entschieden werden. So heißt es auch seitens der Stadt: „Mikromobilitäts- als auch geteilte oder geliehene Mobilitätsformen sind in Aachen lange etabliert und nicht mehr wegzudenken.“ Wir geben einen Überblick:

Car-Sharing

Cambio ist mit 242 Autos an 83 Stationen in Aachen und im Aachener Umland (Alsdorf, Düren, Eschweiler, Herzogenrath, Jülich und Würselen; Stand: Februar) der größte Car-Sharing-Anbieter in der Region. Nach Angaben des Unternehmens sind mittlerweile mehr als 14.000 Personen bei Cambio angemeldet.

„Geliehene Mobilität wird immer wichtiger werden“, teilt eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage mit. „Wir beobachten eine Entwicklung der Verdichtung und Ausweitung. Bedarfsorientierter Ausbau nimmt auch zu.“ Seit über 30 Jahren, begonnen im November 1990 als „StadtteilAuto Aachen“, habe sich Cambio auch nach Einschätzung der Stadt Aachen „beständig entwickelt und erfolgreich etabliert“.

Zusätzlich bietet die Deutsche Bahn-Tochter Flinkster vier Leih-Fahrzeuge in der Kaiserstadt an: drei Autos am Aachener Hauptbahnhof sowie ein Auto am Standort FSC Aachen Ford Forschungszentrum.

Leih-Fahrräder

Als einziger Anbieter von Leih-Fahrrädern in der Städteregion Aachen stellt Velocity rund 500 Pedelecs an aktuell 130 Stationen im Aachen-Limburg-Netz zur Verfügung. Die E-Bikes können nach Unternehmensangaben seit dem vergangenen Jahr auch grenzüberschreitend genutzt werden. Die Anzahl der 27 Stationen in Parkstad Limburg soll perspektivisch weiter ausgebaut werden.

Die Besonderheit an den Pedelecs von Velocity ist, dass das Konzept stationsbasiert ist und die Bikes an festen Stellen entliehen und zurückgegeben werden können. „Unser Sharing-Angebot wird sehr gut genutzt. Neben Gelegenheitsfahrenden, wie zum Beispiel Studierende oder Touristen, wächst die Gruppe der Abonnenten stetig“, so eine Unternehmenssprecherin.

E-Scooter

Die Anbieter Voi (lachsfarbend, seit 2019 in Aachen), Tier (grün, seit 2020 in Aachen) und Lime (weiß, seit 2021 in Aachen) stellen ihre E-Scooter für innerstädtische Fahrten zur Verfügung. Da nach derzeitiger Regelung maximal 2000 E-Tretroller im Stadtgebiet eingesetzt werden dürfen, variiert die Fahrzeugzahl je nach Anzahl der Anbieter in Aachen.

Da zur Zeit drei Anbieter im Stadtgebiet aktiv sind (nach Rückzug von Dott aus Deutschland im Dezember 2022), beläuft sich aktuell die Zahl pro Anbieter auf 650 E-Tretroller. Nach Angaben der Stadt, die sich auf die Auswertung der einzelnen Anbieter beruft, sind allein im Jahr 2022 mehr als eine Million Fahrten im Stadtgebiet mit E-Scootern zurückgelegt worden.

Die Anbieter sind nach eigenen Angaben sehr zufrieden mit der Nachfrage. So rechnet beispielsweise ein Voi-Pressesprecher vor: „Allein im letzten Jahr haben fast 35.000 Aachenerinnen und Aachener unsere Scooter verwendet. Umgerechnet ist damit fast 14 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal auf einem Voi-Scooter unterwegs gewesen.“ Aachen liege damit im Deutschland-Vergleich bei den regelmäßigen Nutzern weit vorn.

