Kinderintensivstation in der Uniklinik Aachen : Wo Leben und Tod ganz nah beieinander liegen

Aachen Im Aachener Uniklinikum werden winzige Babys versorgt, die viel zu früh auf die Welt gekommen sind. Manchmal hängt ihr Leben am seidenen Faden.

Links die Monitore, rechts die Infusionspumpen. Es gongt, es piepst, und dann schrillt sehr laut ein Alarm. Mittendrin im Inkubator, dem Brutkasten, eine Handvoll Mensch. Etwa 800 Gramm leicht war das kleine Mädchen, als es vor einigen Wochen in der Uniklinik Aachen (UKA) zur Welt kam, viel zu früh in der 28. Schwangerschaftswoche. Seitdem kämpfen ärztliches und pflegerisches Personal der Kinderintensivstation im UKA darum, dem Kind einen Weg ins Leben zu bahnen. Es sieht gut aus, das winzige Wesen hat sich prima entwickelt.

Der Tod allerdings ist nie ganz weit weg auf dieser Station, bei diesen Kindern ganz am Anfang ihres Lebens. Davon zeugt eine Laterne, die eher unauffällig auf dem Flur zwischen medizinischen Geräten steht. „In der Laterne zünden wir eine Kerze für unsere verstorbenen Kinder an“, erklärt Thorsten Orlikowsky. Der Professor ist Leiter der Neonatologie und Pädiatrischen Intensivmedizin in der Uniklinik. Wie oft sie eine Kerze anzünden müssen? „Zu oft“, sagt der Mediziner knapp.

An diesem Tag kurz vor den Feiertagen ist die Kinderintensivstation voll belegt. Hier werden zwar vor allem die ganz Kleinen behandelt, die viel zu früh und zu leicht auf die Welt kamen, hier liegen aber auch ältere Kinder, die schwer krank sind, zum Beispiel junge Patienten, die am Herzen operiert werden. 18 Bettplätze gibt es – eigentlich. „Aktuell können wir aber aufgrund des Pflegekräftemangels nur zwölf Betten von 18 belegen“, erklärt Orlikowsky. Jedes dritte Bett muss leer bleiben, dabei würde es dringend gebraucht.

Was lernt man – bei aller Erfahrung und Routine – in der täglichen Arbeit mit schwer kranken Kindern? „Respekt vor den kleinen Menschen“, sagt Julia Müller, Stationsleitung Pflege. „Wertschätzung für die Eltern, die eine hohe Verantwortung tragen“, formuliert es Oberärztin Dr. Sonja Trepels-Kottek. „Demut vor dem Leben“, sagt Thorsten Orlikowsky. „Das Leben kann auch in dem Alter ganz schnell vorbei sein.“ Und er stellt fest: „Man wird dünnhäutiger, weil man voraussieht, was alles passieren kann.“