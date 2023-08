Regionalklassen : Autohaftpflicht wird nur im Kreis Heinsberg teurer

Aachen/Düren/Heinsberg Die neuen Regionalklassen für die Autoversicherungen sind raus. In unserer Region steigt nur in einem Kreis der Wert.

Die Autobesitzer im Kreis Heinsberg gehören zu den rund 3,8 Millionen Autofahrern in Deutschland, für die die Haftpflichtversicherung wohl bald teurer wird: Ihr Bezirk wurde als einziger in unserer Region in die nächst schlechtere Regionalklasse 5 eingestuft. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentliche am Donnerstag die neuen Einteilungen.