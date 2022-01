Nabu informiert : Wissenswertes rund um den Wolf

Zwei Schafe im Stadtwald gerissen : Erster Wolf vermutlich auch in Aachen unterwegs Erstmals nach rund 150 Jahren ist am Wochenende vermutlich auch im Aachener Stadtgebiet ein Wolf gesichtet worden. Fest steht bislang: In einem Waldstück nahe der Eupener Straße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mutterschaf und sein Lamm gerissen.