Mullefluppetpreis : Wirtschaftsgeschichte mit Humor oder: Stentens preiswürdige Ameröllcher

Foto: MHA/Harald Krömer 21 Bilder Ein Abend mit ganz viel Herz und Humor

Aachen Schlitzohrig, humorvoll, heimatverbunden – das zeichnet einen Mullefluppet aus. Oder mehrere. Wie die Familie Stenten. Die ausgesprochen preiswürdig ist.

Am Ende gab es für die Familie Freigetränke, wahlweise Bier, oder Nicht-Alkoholisches. Zum Anstoßen und Feiern. Josef Stenten betätigte sich selbst als Kellner. Was eine Menge Arbeit war, denn „die Familie“ ist durchaus ein nicht nur preiswürdiges, sondern auch ziemlich umfangreiches Gebilde...

Gut zweieinhalb Stunden vorher: Der Saalbau Kappertz ist nicht nur sprichwörtlich bis zum letzten Platz ausverkauft. Das hat Tradition. Wie der Anlass selbst. Es gilt, den Mullefluppetpreis unserer Zeitung zu verleihen. Josef Stenten und sein Sohn Max werden die Hauptakteure des Abends sein. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit.

Denn die beiden Kaufleute mit großer Familiengeschichte sehen sich nur als ein Teil des Ganzen. Es ist vielleicht, nein ganz sicher, einer der sympathischsten Momente eines überaus sympathischen Abends: „Wir fühlen uns geehrt, den Preis zu erhalten“, wird Josef Stenten sagen. „Aber er gebührt nicht nur uns beiden, er gebührt der ganzen Familie. Und zu der gehören auch unsere 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Dass von denen zahlreiche an diesem Abend im Saalbau Kappertz zugegen sind, freut nicht nur die beiden Chefs. So lang war die „Preisträgerliste“ noch nie in der Geschichte des Mullefluppetpreises...

Auch das zeichnet die Stentens eben aus. Sich selbst zurücknehmen, bescheiden sein, sich nicht ins Rampenlicht drängen. Ja, okay. Aber an diesem Abend gehören sie genau dort hin: Auf die Bühne, die Scheinwerfer aufgeblendet für Josef und Max Stenten! Keine Widerrede! So soll es sein. Und beide spielen ihren Part mit Bravour! Sie stehen für sich und für die Familie. Aus deren Geschichte plaudern sie so humorvoll, so faszinierend, so ansteckend, fesselnd.

Man schließt die Augen und lauscht den Anekdoten, verträumt, entführt in gute alte Zeiten. Kapitel für Kapitel, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Zum Beispiel als der spätere „Opi“ Josef Stenten senior als junger Kaufmann die Lautsprecheransagen im Supermarkt „erfindet“. „Ein Bund Petersilie für 20 Pfennig, und übrigens liegt die Alemannia zur Halbzeit 2:3 hinten...“ Sein Regiepult mit Mikrofon ist das Herz des Einkaufszentrums.

Wo gibt es das sonst? Also nicht, dass die Alemannia verliert, daran gewöhnt man sich. Dass man das im Supermarkt erfährt, ist super – und ein Alleinstellungsmerkmal, Wirtschaftsgeschichte mit Herz, sozusagen. Gewinnend eben. Vielleicht auch für die Alemannia.

Wenn Josef und Max Stenten erzählen, wird Vergangenheit lebendig. Man sieht den kleinen Josef, wie er sich einen selbstgezimmerten Bauchladen anschnallt und sich vor das Geschäft der Eltern am Boxgraben stellt, um Kunden anzulocken. Was aber tun, wenn die nicht „anbeißen“? Josef lässt nicht locker: Er spaziert als Dreikäsehoch mit Bauchladen Richtung Adalbertstraße und bringt vor dem Kaufhof Lutscher und Kaugummi an den Mann. Okay, pädagogisch eher unwertvoll aus Sicht der Eltern, die nicht wissen, was der Filius treibt. Die sind sichtlich erleichtert, dass der Steppke von der Polizei nach Hause gebracht wird. Freund und Helfer sozusagen – auf beiden Seiten.

So könnte es den ganzen Abend weitergehen. Eine Zeitreise, die so viel Herz hat, so viel Aachen-Bezug, so viel Witz und hintergründigen Humor. Später am Abend wird ein Gast Josef Stenten fragen, ob er denn nicht einfach einmal alles aufschreiben möchte, was in den Jahrzehnten rund um die Ladentheke geschehen ist. Dass sich der Mullefluppetpreisträger da eher zurückhaltend zeigt, ehrt ihn sicher. Bescheidenheit ist eine Zier – in dem Fall wünschen wir uns aber eine Portion weniger davon: Schreiben Sie es auf, Herr Stenten. Die Mullefluppets dieser Stadt werden sich darauf freuen. Wir fragen dann später noch einmal ganz bescheiden an, okay?

Das Publikum im Saal jedenfalls feiert diese Ameröllcher und ihre Urheber. Wie auch alle anderen Akteure dieses launigen Öcher Abends. AZ-Redakteur Robert Esser und Patrick Deloie führen, charmant und ebenfalls mit einer gehörigen Portion Humor und Schlitzohrigkeit ausgestattet, durch das Programm. Lacher und Beifall garantiert!

Kuratoriumsmitglied Michael Cosler bringt die Öcher Tüen auf die Bühne, von den „Stellchens“ über das „Mullefluppet-Lied“ bis hin zu „Et Frikadellche“. Apropos Mullefluppet-Kuratorium: Natürlich mischen die ehrenwerten Damen und Herren dieses Gremiums auch kräftig den Abend auf. Ina Gröbner zum Beispiel, die mit Freundinnen und Freunden der Erholungsgesellschaft Eilendorf einen derb-spaßigen Sketch auf die Bühne bringt. Öcher Menschen im Supermarkt-Café – mitten aus dem Leben. Oder zumindest fast. Ein wenig Übertreibung darf sein, der Spaß kommt bestens an.

„Jede Menge Spaß“ als Mitglied des Kuratoriums hatte viele Jahre auch Dieter Kaspari. Der Öcher Bluesmusiker zog sich jetzt zurück aus dem Gremium. Auf eine Art, die er am besten kann: mit Gitarre und Stimme, wie immer begleitet von Uwe Böttcher an der Geige. Ein Herz für Aachen, für den Blues und für den Mullefluppet, dem er garantiert eng verbunden bleibt. Adieda!

Bissig und durchaus selbstironisch zeigen sich die beiden SPD-Politiker Patrick Deloie und Boris Linden. Als Supermarkt-Lady ist Deloie schon fast eine Institution, Linden steht ihm als Ballerina aus dem Ludwig Forum in nichts nach. Niemanden verletzend, aber keinen schonend – so muss politisches Kabarett sein!

Wie man Chansons der 20er Jahre interpretiert und präsentiert, darauf verstehen sich sich die „Netten Koketten“ bestens. Valerie Barth und Charlotte Welling setzen einen feurigen Schlusspunkt unter ein prächtiges Programm. Davon zu andere Gelegenheit gerne viel mehr! Spätestens bei der nächsten Mullefluppetpreisverleihung.

Dass der Ton die Musik macht, ist mehr als eine Binsenweisheit. Drei Herren sorgen für diesen guten Klang. Bescheiden im Hintergrund, aber so eminent wichtig! Ägid Lennartz an den Tasten, Saxofonist Boris Bansbach und Schlagzeuger René Brandt sind die Mullefluppet-Combo. Eine Öcher Band vom Besten! Darauf einen kräftigen Dur-Akkord mit Tusch!

Bleibt noch etwas Wehmut: Im Gespräch mit Robert Esser erinnerte AZ-Redakteur Bernd Büttgens an die Grande Dame der Öcher Bühnenkunst Gitta Haller, die im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Sie war Mullefluppetpreisträgerin und viele Jahre auf der Mullefluppetbühne aktiv. Die vielen guten Erinnerungen bleiben...