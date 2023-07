Haarbachtalbrücke : Wird die Baustelle Madrider Ring wegen A544-Teilsperrung jetzt gestoppt?

Kollision: Während am Montag die A544 teils gesperrt wird, ist die wichtige Ausweichstrecke über den Madrider Ring noch eine Baustelle. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Ab Montag ist mit der A544 eine Schlagader des Verkehrs in Aachen teils gesperrt. Auf zwei wichtigen Ausweichstrecken bremsen jedoch gleichzeitig Baustellen den Verkehr aus. Wie soll das gehen?

Der Verkehr muss (aus)weichen. Zigtausende Fahrzeuge werden sich ab Montag neue Wege suchen, wenn die Haarbachtalbrücke stadtauswärts gesperrt und damit eine Hauptschlagader des Verkehrs in Aachen gekappt wird.

Die Stadt hat gestern in einer ersten Reaktion auf die Ankündigung der Autobahn GmbH ebensolche Ausweichstrecken benannt beziehungsweise empfohlen. Zu diesen Routen gehören auch die Roermonder Straße und der Madrider Ring. Nur: Just auf diesen beiden wichtigen Trassen wird der Verkehr aktuell ebenfalls stark ausgebremst. Durch Baustellen.

Baustelle Madrider Ring

An erster Stelle zu nennen ist dabei sicherlich der Madrider Ring, an dem der Landestraßenbaubetrieb Straßen.NRW seit Anfang Juni zugange ist. Die Folgen dessen kann man täglich beobachten oder selber miterleben – sogar in der Ferienzeit und sonst erst recht.

Sowohl am einen Ende an der Adenauerallee in Richtung Trierer Straße wie auch am anderen Ende an der Kreuzung mit dem Eisenbahnweg und der Neuenhofstraße kommt es permanent zu langen Wartezeiten. Man muss kein Prophet sein: Wenn hier aufgrund der Autobahnsperrung noch eine Masse zusätzlicher Fahrzeuge obendrauf kommt, droht Chaos. Was nun?

Bei Straßen.NRW rauchen diesbezüglich die Köpfe. Denn eigentlich sollte am Madrider Ring Anfang kommender Woche, also quasi parallel zur Teilsperrung der Autobahnbrücke, der nächste Bauabschnitt eingeläutet werden. Zwischen Eisenbahnweg und Trierer Straße sind nämlich die Arbeiten weitgehend beendet. Die Fahrbahn ist dort wieder asphaltiert, die Entwässerung erneuert.

Nun soll es auf der anderen Seite, also zwischen Trierer Straße und Eisenbahnweg, an die Erneuerung gehen. Zumindest sollte es das. Auf Anfrage sagt Torsten Gabler als Sprecher von Straßen.NRW jedoch: „Wir müssen jetzt prüfen, ob die alte Straßendecke im gegenüberliegenden Streckenabschnitt des Madrider Rings noch so lange verkehrssicher ist, bis der Neubau der Haarbachtalbrücke fertig ist.“ Will sagen: Möglich ist, dass die Baumaßnahme gestoppt und dann erst nach dem Ende des Brückenbaus an der Autobahn neu gestartet wird. Das wäre frühestens in zweieinhalb Jahren.

Neuer Abschnitt: Ab Montag soll die Baustelle am Madrider Ring auf die andere Seite wechseln. Jetzt steht jedoch ein Baustopp zur Diskussion. Foto: MHA/Harald Krömer

Geklärt werde gerade, ob der Madrider Ring überhaupt als Umleitungsstrecke für die A544 in Betracht komme, „oder ob unsere aktuelle Baumaßnahme keinen Einfluss auf den jetzt zu erwartenden Umleitungsverkehr hat“. Dazu liefen Gespräche zwischen den Behörden. Wie gesagt: Die Stadt hat den Madrider Ring als Ausweichstrecke angegeben. Eine Entscheidung in Bezug auf den Baustopp soll im Laufe des Donnerstags fallen.

Der Tunnel Adenauerallee ist indes, wie Gabler erklärt, derzeit nur noch wegen der Baumaßnahme Madrider Ring gesperrt. Die Verkehrsführung mache das nötig. Gearbeitet werde im Tunnel, wo unter anderem Dichtungen wegen des Wassereintritts geprüft wurden, nicht mehr.

Noch nicht asphaltiert ist derweil ein Stück Fahrbahn vom Berliner Ring aus kommend kurz vor dem Eisenbahnweg. Dort kann der Eindruck entstehen, dass an der Baustelle seit langem gar nichts mehr passiert. Denn Arbeiter wurden dort schon seit einiger Zeit nicht mehr gesichtet.

Was aber laut Gaber einen Grund hat: Dieses Stück solle erst ganz am Ende asphaltiert werden, weil es sonst durch die Arbeiten auf der anderen Seite und die Baumaschinen zu Schäden kommen könnte, die man dann wieder ausbessern müsste. Klar ist: Sollte der nächste Bauabschnitt nun gekippt werden, müsste dieses Stück zeitnah noch asphaltiert werden, da genau an dem derzeit einspurigen Nadelöhr die längsten Staus entstehen.

Baustelle Roermonder Straße

Ein anderes Thema ist die Roermonder Straße. Dort sind Anfang dieser Woche die Arbeiten zur Kanalsanierung durch die Stawag-Tochter Regionetz zwischen Ponttor und Kohlscheider Straße gestartet. Bis Dezember sollten sie beendet sein. Das hätte prima gepasst, war doch die Sperrung der Haarbachtalbrücke eigentlich ab Januar vorgesehen. Die Betonung liegt auf hätte. Was sich nun jedoch ebenfalls schlagartig geändert hat. Doch während die Stadt auch die Roermonder Straße als Ausweichstrecke deklariert, sollen die Arbeiten dort nicht gestoppt werden. Zumindest vorerst nicht.

„Die Stadt und Regionetz stehen in ständigem Austausch zu Straßenbaustellen in der Stadt und deren Auswirkungen auf den Verkehr – auch und ganz akut durch die heute von der Autobahn GmbH kommunizierte anstehende Teilsperrung der Haarbachtalbrücke“, heißt es aus dem Presseamt erstmal ganz allgemein auf Anfrage unserer Zeitung. Ausgetauscht habe man sich nun insbesondere zur besagten Baustelle Roermonder Straße. „Die Baustelle wird zunächst wie geplant fortgeführt“, so das Ergebnis.