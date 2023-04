Alemannia Aachen : „Wir verkaufen nicht unsere Seele“

Aachen Am Tag nach Alemannias Jahreshauptversammlung fallen die Reaktionen der Verantwortlichen sehr positiv aus.

Am Tag nach der Jahreshauptversammlung sprach Sascha Eller von einem „guten Abend“, auch wenn es stellenweise durchaus emotional zugegangen war. Der Geschäftsführer hatte um Zustimmung für die angestrebte Vermarktung des Tivoli-Namens geworben. „Wir verkaufen nicht unsere Seele.“

Am 28. April kommt der Aufsichtsrat der Stadionbeteiligungsgesellschaft (ASB) zusammen, bis dahin will Eller weiter Überzeugungsarbeit leisten. Stimmt die ASB dem angedachten Vermarkter des Stadionnamens zu, kann zeitnah der dreijährige Vertrag mit dem Glücksspiel-Unternehmen Merkur abgeschlossen werden, der ab der nächsten Saison greifen soll.

Neuer Pragmatismus am Tivoli

Trainer Helge Hohl, ebenfalls Augen- und Ohrenzeuge an diesem langen Abend, konnte beide Lager verstehen. Einerseits kann er die Sorgen der Ultras vor Identitätsverlust nachvollziehen, aus Trainersicht habe er natürlich auch ein Interesse am bestmöglichen Kader und damit auch an einem großen Sportetat.