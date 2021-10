Nach der Flutkatastrophe : „Wir können die Häuser nicht verpacken“

Reichlich Redebedarf: Rund 80 Bürger erörterten beim Bürgerforum in der Alten Reichsabtei mit Politikern und Experten, welche weiteren und konkreten Konsequenzen aus der Flutkatastrophe von Mitte Juli zu ziehen sind. Foto: Heike Lachmann

Aachen Was müssen Behörden, was können Bürger tun, um Katastrophen wie der jüngsten Flut im Aachener Südraum effektiv vorzubeugen? In der jüngsten Sitzung des Bürgerforums gab einige Antworten, aber weiterhin auch viele offene Fragen.