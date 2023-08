Alemannia Aachen : „Wir haben den Verein blamiert“

Oberhausen Beim 1:4 in Oberhausen wird Alemannia komplett vorgeführt. Die Fans stellen schon zur Halbzeit die Unterstützung ein. Dem Trainer gehen die Argumente aus.

Sein Trainer analysierte ebenso schonungslos. „Das war in allen Belangen desolat, nichts hat funktioniert, wir waren von der ersten Minute an nicht konkurrenzfähig.“

In der Tat kamen die Gastgeber erkennbar entschlossen zur Arbeit, die ersten Zweikämpfe wurden resolut gewonnen, die Körpersprache war entschlossen wie bei Türstehern mit der Botschaft: An mir kommt keiner vorbei.

RWO hätte schon nach 75 Sekunden in Führung gehen können, mit einem einfachen Doppelpass war Aachens Abwehr ausgehebelt. Torwart Marcel Johnen fischte den Schuss von Matona-Glody Ngyombo reaktionsschnell ab. An der Blickrichtung für die Zuschauer änderte sich nichts, es wurde eine überraschend einseitige Partie.

Ein paar RWO-Überfälle überstanden die Aachener schadlos, der nächste Treffer war ein sehenswerter Freistoß. Der bundesligaerfahrene Moritz Stoppelkamp zirkelte den Ball aus 25 Metern in den linken Winkel zum 3:0 (25.). Helge Hohl reagierte umgehend, wechselte den überforderten Jan-Luca Rumpf gegen Aldin Dervisevic aus. Rumpf verschwand grußlos in der Kabine.

Sein Trainer hätte noch mehr Alternativen für frühe Auswechslungen gehabt, so peinlich-desolat war der Auftritt des selbst ernannten Aufstiegsfavoriten. Hohl brachte mit Cas Peters noch einen weiteren Stürmer, aber in Schwung kam seine Mannschaft nicht mehr.

Oberhausen hatte noch nicht genug, so einen harmlosen Gegner bekommt man nicht jeden Spieltag vor die Flinte. Sven Kreyer durfte noch ungebremst auf 4:0 (38.). Beim Gang in die Kabine mussten die Aachener die Häme der RWO-Fans ertragen. „Ihr steigt ab, und wir steigen auf.“ Die Gäste, die bislang jede erste Halbzeit für sich entschieden hatten, wechselten gerupft die Seiten. So wenig Aachen war selten in den letzten Monaten.