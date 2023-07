Forschungsprojekt im Dreiländereck : Windkraft soll dem Einstein-Teleskop nicht im Weg stehen

Aachen Käme das Einstein-Teleskop tatsächlich ins Dreiländereck, brächte das einen großen wirtschaftlichen Schub für die ganze Region. Doch ist das Forschungsprojekt mit den Windkraftplänen vereinbar? Aus Aachen kommt nun eine Initiative, die das möglich machen soll.

Wer über das Einstein-Teleskop spricht, der spricht über die ganz großen Fragen. Mit dem Mega-Projekt wollen europäische Spitzenforscher nichts weniger als die Ursprünge des Universums ergründen. Ein möglicher Standort für den Gravitationswellendetektor ist das Dreiländereck zwischen Aachen , Maastricht und Eupen. Die Niederlande, Belgien und die NRW-Landesregierung machen sich stark für den Bau der milliardenteuren Anlage mit zehn Kilometer langen Tunneln in bis zu 300 Metern Tiefe, haben jedoch Konkurrenz in Sardinien und in der Lausitz.

Die Entscheidung über den Standort soll voraussichtlich 2025 fallen. 2028 könnte dann mit dem Bau begonnen werden, 2035 die Inbetriebnahme erfolgen. Käme das Teleskop tatsächlich in die Euregio, ergäben sich daraus immense wirtschaftliche Chancen. Die Rede ist von rund 500 direkten und weiteren 1000 indirekten Arbeitsplätzen, Spitzenforscher aus aller Welt könnten sich niederlassen. Auch Betriebe in der ganzen Region würden profitieren.

Der Wettbewerb um den Standort ist hart, da kommt es auf jedes Detail an. Eines davon sind die Windkraftanlagen, die im Umfeld des möglichen Standorts geplant oder bereits gebaut sind – konkret für Aachen: im windstarken Norden rund um Horbach und Vetschau. Die könnten Schwingungen auslösen, die die Messungen des Teleskops beeinträchtigen können – ein klarer Standortnachteil. Die belgischen Behörden und die Provinz Limburg haben bereits Schutzzonen definiert, in denen keine neuen Anlagen mehr gebaut werden dürfen. Auf deutscher Seite ist ein entsprechendes Moratorium eher nicht geplant; das Planungsrecht lässt auch keine Möglichkeit zu, den Bau bereits genehmigter Anlagen wieder zu stornieren.

Was also tun? Die Grünen und die SPD im Stadtrat haben eine Initiative gestartet, um das Problem zu lösen. Grünen-Ratsherr Jöran Stettner und Sebastian Becker, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, trafen sich mit ihren Kollegen von den niederländischen Schwesterorganisationen Groen Links und PvdA, um diese abzustimmen. Sie sind davon überzeugt: Das Einstein-Teleskop und der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen – also moderne Forschung und gewünschter Beitrag zur Energiewende – sind miteinander vereinbar. „Es gibt bereits vielversprechende Forschungen zu diesem Thema, gerade auch an der RWTH Aachen“, sagt Stettner. Becker ergänzt: „Wir wollen als Aachener Politik ein Zeichen setzen. Technische Lösungen existieren, wir müssen das nur auf den Weg bringen.“ So könnte man die Tellerfundamente der Windräder vergrößern, die Masten versteifen oder – jetzt wird es kompliziert – die Schwingungen durch ein leichtes Drehen des Rotorblattes in einem bestimmten Moment dimmen.