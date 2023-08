Verletzte Wildtiere : Private Pflegestellen bekommen finanzielle Unterstützung

Wohin mit einem verletzten Wildvogel? Aktuell gibt es nur einige wenige private Pflegestationen, die Wildtiere aufnehmen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Seit Monaten klagen private Wildtier-Pflegestationen über eine hohe Belastung. Seit die Auffangstation am Aachener Tierpark geschlossen wurde, landen alle verletzten Tiere bei ihnen. Jetzt gibt es finanzielle Unterstützung. Doch reicht das?

Zu viele verletzte Tiere und zu wenig Menschen, die sich um sie kümmern: Seit Monaten klagen Privatpersonen, die ehrenamtlich verletzte Wildtiere aufpäppeln, über beinahe schon unzumutbare Zustände. Jetzt stellt die Städteregion Unterstützung in Aussicht.

Anfang dieses Jahres ist die Auffangstation für verletzte und kranke Wildtiere im Aachener Tierpark Euregio-Zoo geschlossen worden. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, die seit April 2021 die Ausbreitung von Tierseuchen verhindern soll. Die hohen Auflagen – zum Beispiel eine Quarantänestation und Personal, das ausschließlich in dieser tätig sein darf – konnte der Tierpark nicht erfüllen. Bis dahin waren mehrere hundert Vögel, Igel und andere Wildtiere dort versorgt worden.

Diese Tiere landen jetzt bei privaten Pflegestellen – wenn die Kapazitäten dafür ausreichen. Dass dies in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist, hatte Dania Koncos, die seit Jahren in Aachen vor allem verletzte Vögel in ihren Privaträumen aufpäppelt, bereits Anfang Juni unserer Zeitung geschildert: „Es fehlt eine ganze Station. Seitdem werden die privaten Pflegestationen völlig überlaufen.“

Wie die Städteregion jetzt in einer Pressemitteilung betont, arbeiten Stadt Aachen und Städteregion an Alternativen. Ein erster Erfolg: Private Pflegestellen sollen ab sofort eine finanzielle Unterstützung bekommen. Wenn sie die „entsprechenden tierschutzrechtlichen Vorgaben einhalten und als geeignete Pflegestelle anerkannt“ sind, können sie bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde einen Antrag auf finanzielle Förderung stellen.

Dania Koncos betreibt seit Jahren eine private Tierpflegestation in Aachen. Sie sagt: Geld allein hilft nicht. Foto: MHA/Harald Krömer

Vorgesehen ist demnach ein Pauschalbetrag in Höhe von 500 Euro. Zusätzlich könnten Kosten für tierärztliche Behandlungen bis maximal 300 Euro geltend gemacht werden. Befindet sich die Pflegestelle in Aachen, ist der Fachbereich Klima und Umwelt der Stadt Aachen (umwelt@mail.aachen.de) zuständig. Pflegestellen in Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stolberg und Würselen können sich per E-Mail an das Umweltamt der Städteregion Aachen wenden (wildtiere@staedteregion-aachen.de).

Bei der Unterstützung der privaten Wildtierpflegestellen handelt es sich um ein gemeinsames Pilotprojekt von Stadt Aachen und Städteregion Aachen. Langfristig sei geplant, eine kreisübergreifende Tierpflegestation in Kooperation mit Düren aufzubauen.

Dass private Pflegestellen jetzt finanziell unterstützt werden, begrüßt die Aachenerin Dania Koncos ausdrücklich. Allerdings seien zumindest in ihrem Fall 500 Euro nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Ich habe in der Hochsaison pro Woche Futterkosten in Höhe von 250 Euro gehabt“, sagt sie. Allein im vergangenen Jahr hatte sie insgesamt 800 Vögel in der Pflege.

Info Was tun mit verletzten Säugetieren und Vögeln? Wildtiere dürfen nur dann in menschliche Obhut genommen werden, wenn sie eindeutig menschliche Hilfe benötigen. Darauf weist die Städteregion hin. Wer hilflose Jungvögel und andere Tierkinder findet, sollte solche Tiere auf keinen Fall gleich aufnehmen, sondern sie an Ort und Stelle belassen. Oft sind die Elterntiere in der Nähe und versorgen die Jungtiere. Sobald der Mensch sich entfernt, können sich die Eltern wieder um ihren Nachwuchs kümmern. Es gilt, die Situation besonnen zu beurteilen und im Zweifel fachkundigen Rat einzuholen. In Stadt und Städteregion Aachen gibt es dafür das Wildtier-Telefon: Die Nummer 0241/5198-2600 ist in Notfällen täglich von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Wichtig zu wissen sei, dass Jungvögel, die mit nach Hause genommen werden, selbst bei fachgerechter Pflege deutlich schlechtere Überlebenschancen haben als in der Natur. Die elterliche Fürsorge in der Naturaufzucht könne niemals ersetzt werden, sodass die Handaufzucht immer nur die zweitbeste Lösung ist. Weitere Informationen gibt es unter www.staedteregion-aachen.de/wildtiere.

Wichtiger als Geld sei jedoch vor allem eine bessere Struktur. Wer ein verletztes Wildtier findet, müsse teilweise mehrere Stunden am Telefon verbringen, um Hilfe zu finden. Ob eine zentrale Auffangstation in Düren wirklich die Lösung sei, bezweifelt sie. „Wir brauchen mehrere Pflegestellen in der Region und nicht eine Station, die für vier Kreise Tiere aufnimmt.“

