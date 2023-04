Ausbildung im Handwerk : Wieso sie als einzige Frau auf dem Bau nicht nur mit Schlagfertigkeit punkten muss

Serie Aachen Fachkräftemangel und zig freie Lehrstellen in der Region Aachen: Was bewegt einen jungen Menschen, heute eine Ausbildung im Handwerk zu machen? Wir haben eine angehende Elektrikerin getroffen, die allen Klischees trotzt.

Wäre die junge Frau nicht in Arbeitshose und Poloshirt mit Firmenlogo gekleidet, hätte man Josephine Flachs beruflich auf den ersten Blick wohl kaum im Handwerk verortet. Verlängerte Wimpern, künstliche Fingernägel und ein paar Tätowierungen, die den Arm der 23-Jährigen zieren. „Natürlich begegnen mir immer wieder Menschen, die mich aufgrund meines Aussehens in eine Schublade stecken“, erzählt die angehende Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik.

Dabei ist sie nicht etwa direkt nach der Schule bei Elektro Ohligschläger in Würselen gelandet. Mit dem Abitur in der Tasche machte Josephine Flachs zunächst einen Umweg, eine Ausbildung zur Tätowiererin. Dann kam Corona und alle Läden waren dicht. Also schaute sie sich nach Alternativen um. „Ich bin über Instagram auf den Berufszweig aufmerksam geworden“, erzählt sie. Ihre Cousine, die ebenfalls angehende Elektrikerin ist, hatte immer wieder Einblicke in ihre Ausbildungstätigkeiten gepostet.