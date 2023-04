Vor dem 6. Sinfoniekonzert : Wiedersehen an alter Wirkungsstätte

Gastspiel in Aachen: Marcus Bosch dirigiert am Wochenende nach langer Zeit wieder das Sinfonieorchester, das er von 2002 bis 2012 geleitet hat. Foto: Cristopher Civitillo

Aachen Der ehemalige Generalmusikdirektor Marcus Bosch dirigiert zum ersten Mal seit seinem Abschied aus Aachen im Jahr 2012 wieder ein Sinfoniekonzert im Eurogress. Gespräch mit einem Rastlosen.

Man kann, wenn es der Zufall will, Marcus Bosch in Aachen immer mal wieder in die Arme laufen. Er hat schließlich noch Familie dort, und wenn er seine Kinder besucht, ist er natürlich auch in der Stadt unterwegs. Allerdings quasi inkognito – das Theater oder Konzerte besucht er (aus Zeitgründen) nicht, und auf der Bühne stand er nun auch schon lange nicht mehr. Lediglich ein Mal war der ehemalige Generalmusikdirektor nach seinem Abschied aus der Stadt im Jahr 2012 in Aachen in Aktion zu erleben: Im Jahr 2016, bei der zehnten Auflage der Kurpark Classix, der Konzertreihe, die er zusammen mit Christian Mourad im Jahr 2007 ins Leben gerufen hatte, dirigierte Bosch einen Abend im Aachener Kurpark, ehrenhalber sozusagen. So gesehen ist es schon etwas Besonderes, dass Bosch am kommenden Sonntag, 23. April, als Gastdirigent beim 6. Sinfoniekonzert der Saison erstmals wieder bei einem regulären Konzert im Aachener Eurogress auftritt.

Für Bosch ist es eine Wiederbegegnung mit dem Klangkörper, den er von 2002 bis 2012 geleitet und, wie ihm allenthalben attestiert wird, auf ein neues Niveau gehoben hat, von dem das Orchester bis heute zehrt. Der bei seinem Amtsantritt mit 32 Jahren durchaus junge Generalmusikdirektor war ein regelrechter Glücksfall für die Stadt. In seinem zehnjährigen Wirken hat er über die Kurpark Classix hinaus viele neue Formate etabliert, die bis in die Gegenwart Bestand haben (etwa die Chorbiennale), hat für eine Belebung der Aachener Musikszene insgesamt gesorgt und ein neues Publikum für die Klassik erschlossen.

Ist der Gastauftritt eine Heimkehr? In gewisser Weise sei das schon so, sagt Bosch im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings sei das Orchester ja längst nicht mehr „seins“, es habe sich unter seinen Nachfolgern Kazem Abdullah (2012 bis 2017) und Christopher Ward (seit 2018) natürlich verändert. Mit einigen der Aachener Musiker arbeitet Bosch allerdings bis heute in der Cappella Aquileia zusammen, dem Orchester der Opernfestspiele in Boschs Geburtsstadt Heidenheim, deren künstlerischer Leiter er seit Mai 2009 ist. Nun also wieder in Aachen. „Es wird Vertrautes geben, aber auch viel Neues“, sagt Bosch, der in diesen Tagen in Aachen in die Proben mit dem Klangkörper einsteigt. Und er gesteht ein: „Es ist schon eine emotionale Sache. Das wird eine spannende Woche.“

Schon kurz vor seinem Abschied aus Aachen übernahm Bosch im Jahr 2011 auch am Staatstheater in Nürnberg den Posten des Generalmusikdirektors. Auch dort erarbeitete er sich schnell den Ruf eines Erneuerers, der viele Veränderungen vorangetrieben und mutige Entscheidungen getroffen hat. Doch dann folgte Bosch im Jahr 2016 einem Ruf als ordentlicher Professor für Dirigieren an die Musikhochschule München. Nach der Spielzeit 2017/2018 verließ er das Staatstheater Nürnberg endgültig und widmet sich seither als Vollzeitprofessor seiner Lehrtätigkeit, unter anderem als Leiter des Hochschulorchesters. Seine Nachfolgerin in Nürnberg wurde übrigens Joana Mallwitz, die durchstartete und unter anderem im Jahr 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet wurde – sicherlich auch auf dem aufbauend, was Bosch ihr hinterlassen hat.

„Die Professur hat tatsächlich in meinem Leben grundlegend etwas geändert“, sagt Bosch, der inzwischen 53 Jahre alt ist. „Es ist zum ersten Mal so, dass ich weiß, dass ich ausgesorgt habe. Das ist ansonsten im Theaterleben nicht so. Da ist man nie unkündbar.“ Gleichzeitig gestattet ihm die Hochschule Freiräume, wofür sich Bosch außerordentlich dankbar zeigt. So kann er nicht nur regelmäßige Gastdirigate wie das nun anstehende in Aachen übernehmen oder seine Aufgabe beim Opernfestival in Heidenheim weiter wahrnehmen. Sondern auch in Rostock ist er seit vielen Jahren aktiv und hat dort mit dem Orchester des Volkstheaters eine Menge aufgebaut. Seit 2020 hat er dort auch die personelle Verantwortung übernommen und ist offiziell Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie. Und als wären das nicht schon genügend Aufgaben, ist er seit 2018 zudem so etwas wie ein ständiger Gastdirigent an der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz, mit der er ebenfalls schon länger zusammenarbeitet.

Sollte also jemand befürchtet haben, Bosch sei mit seinem Wechsel in die Professur auf dem zugegebenermaßen recht lukrativen Abstellgleis des Wissenschaftsbetriebs gelandet, ist das ein Irrtum. „Ich bin sehr glücklich über diese Kombination aus allen Teilen meines Berufsbildes“, sagt Bosch. Ein Freund habe kürzlich zu ihm gesagt, er habe von allem irgendwie das Beste, „und da kann ich nicht wirklich widersprechen“.

Service Konzert im Eurogress am 23. und 24. April Das 6. Sinfoniekonzert unter dem Titel „Erwachen“ wird am Sonntag, 23. April, 18 Uhr (Einführung ab 17.15 Uhr) im Aachener Eurogress gespielt und am Montag, 24. April, ab 20 Uhr (Einführung: 19.15 Uhr) wiederholt. Auf dem Programm stehen Antonín Dvoráks Ouvertüre „Mein Heim“, Alexander Arutjunjans Trompetenkonzert (Solist: Simon Bales) und Robert Schumanns „Frühlingssinfonie“. Tickets sind erhältlich auf der Webseite des Theaters Aachen. www.theateraachen.de

Die Corona-Pandemie hat Bosch noch aus dem Blickwinkel einer anderen – weiteren – Funktion erlebt: als Vorsitzender der deutschen Generalmusikdirektoren-Konferenz. In dieser Funktion hat er sich vor allem mit der Politik reiben müssen. Die Corona-Verordnungen haben er und seine Kollegen teils als „Schlag in die Magengrube“ empfunden, wenn es zwar für die Reisebranche im Sommer 2020 Lockerungen gab, Theater und Konzerthäuser aber in einer Art Notbetrieb laufen mussten – wenn überhaupt. Für Bosch hat sich in dieser Zeit der Stellenwert der Kultur in der Politik gezeigt: „Sie wird gerne benutzt, wenn es darum geht sich mit ihr zu schmücken, aber wenn es hart auf hart kommt, sitzen die Kulturminister am Katzentisch.“

Das ist passé, die Pandemie vorbei. Nun geht es darum, das Publikum zurückzugewinnen – das gestaltet sich mitunter schwierig. Steckt die Kultur in der Krise? „Ich halte nichts von dem Gerede. ,Klassik in der Kriseʻ, dieser Ruf ist so alt wie die Klassik selbst“, sagt Bosch. Trotzdem sei es natürlich eine große Herausforderung, die Menschen wieder in die Häuser zu holen. „Dazu brauchen wir keine neuen Formate, sondern vor allem eine Handreichung“, meint Bosch. Das bedeute, aktiv auf die Menschen zuzugehen. Ein Plakat aufzuhängen, reiche nicht aus. „Jeder Mensch hat ein Türchen im Herzen, das wir mit unserer Musik öffnen können. Wenn die Menschen einmal bei uns waren, kommen sie auch wieder“, sagt Bosch. Aber dazu sei eben eine persönliche Beziehung zwischen den Machern und dem Publikum erforderlich.