Alemannia Aachen : Wieder ist ein Spiel für die Rekordbücher möglich

Prächtige Kulisse: Am Freitagabend werden wieder etwa 15.000 Zuschauer am Tivoli erwartet. Foto: Jerôme Gras

Aachen Am Freitagabend geht es gegen Mönchengladbachs U23 auch darum, einen guten Eindruck zu machen.

Ein Fußballmagazin hat vor dem Saisonstart die zehn bestbesuchtesten Regionalliga-Spiele aller Zeiten aufgelistet. Alemannia Aachen taucht als Gastgeber in dem Ranking vier Mal auf; der Verein belegt auch die ersten beiden Plätzen. Auf den Rängen 8 mit 18.674 Zuschauern liegen Cottbus (Partie gegen Erfurt am 23. Mai 2023), auf Rang 9 Nürnberg II mit 17689 Zuschauern (Partie gegen 1860 am 24. Februar 2018) und auf Rang 10 Rot Weiss Essen mit 16.650 Zuschauern (Partie gegen RW Ahlen am 14. Mai 2022). Vielleicht rutscht Alemannia am Ende der Woche noch ein fünftes Mal in die Top Ten hinein. Die Nachfrage nach dem zweiten Heimspiel am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbachs U23 ist jedenfalls groß.

Seit der letzten Begegnung mit den Fohlen steht Alemannia unter verschärfter Beobachtung des Verbandes. Beim Spiel im Oktober waren das Pfand für die Plastikbecher erstmals eingeführt. Ein junger Familienvater hatte in Rage auf das Pfand verzichtet. Sein Wurf endete am Hinterkopf des Schiedsrichter-Assistenten. Die Partie wurde abgebrochen, aber so richtig ist die Botschaft nicht bei jedem Becherfreund angekommen.

In dieser Saison hat jedes Alemannia-Spiel bislang ein Nachspiel vor dem Sportgericht. Becher flogen sowohl gegen Wuppertal als auch zuletzt in Lippstadt, als sogar ein Abbruch drohte.

Der Verein will nun unnachgiebig reagieren, und die Verursacher von absehbaren Strafen in Regress nehmen und ihnen das Stadionvergnügen nehmen. Die Ankündigung der härteren Gangart ist nicht nur ein Hinweis an Unbelehrbare, es ist auch ein Wink in Richtung Sportgericht, dass der Verein durchgreift.

Am Freitagabend sind auf den Leinwänden noch einmal Hinweise in eigener Sache vorgesehen. Geschäftsführer Sascha Eller will ein weiteres Mal an die Vernunft der Fans appellieren, die mit ihren Aktionen den Verein wieder einmal in Verruf gebracht haben. „Eigentlich ist längst alles gesagt und geschrieben“, sagt Eller. Der 48-Jährige setzt darauf, dass am dritten Spieltag in dieser Saison tatsächlich zum ersten Mal die juristische Verlängerung ausbleibt.

Bis zum Mittwochabend waren knapp 11.000 Tickets – darunter 6119 Dauerkarten – bereits verkauft. Erneuert steuert der Verein die 15.000-Marke an. Nicht ausgeschlossen, dass sich Alemannia bei dem absehbar sonnigen Wetter erneut in die Top 10 schiebt.

