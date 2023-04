Einzelhandel in Aachen : Wieder ein Traditionsgeschäft weniger

Schuhe sind seine Leidenschaft: Nach 43 Jahren muss Geschäftsinhaber Harald Schuler schließen. Foto: MHA/Gerald Eimer

Aachen Nach 43 Jahren muss das Fachgeschäft „Fuß in Form“ schließen. Es kann als weiterer Beleg dafür gesehen werden, wie sehr sich Innenstädte wandeln müssen.

Nach 43 Jahren wird Schluss sein. „Ich bin mal gespannt, in welches schwarze Loch ich falle“, sagt Harald Schuler. Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg hat er sich mit seiner Beratung in seinem Fachgeschäft „Fuß in Form“ einen großen und treuen Kundenstamm aufgebaut. Jetzt ist Ausverkauf. Sein Mietvertrag wurde gekündigt. Spätestens Ende Oktober wird der inhabergeführte Einzelhandel in Aachen wieder um ein Traditionsgeschäft ärmer sein. Und es wird nicht das letzte sein, wie Fachleute überzeugt sind.

Schuler macht trotz seiner 71 Jahre keinen Hehl daraus, dass er gern weitergemacht hätte. „Das ist meine große Leidenschaft“, sagt der Mann, der eigentlich mal Architekt werden wollte und auch den entsprechenden Abschluss hat. Weil der Arbeitsmarkt in jener Zeit schwer umkämpft war, hatte er sich umentschieden. Sein Vater habe den Ausschlag gegeben. Der habe schon damals sogenannte Gesundheitsschuhe vertrieben, die heute unter dem Label Komfortschuhe verkauft werden. Passend für all jene, die Probleme mit ihren Füßen oder Gelenken haben.

Im Grunde sei ihm das Geschäft mit den Schuhen schon in die Wiege gelegt worden, lacht Schuler. 1981 machte er gemeinsam mit seiner Frau einen eigenen Laden auf – damals noch in der Alexanderstraße. Manch älterer Mensch wird sich auch noch an eine Vitrine in der Großkölnstraße erinnern, mit der die beiden auf ihr Spezialangebot aufmerksam gemacht haben. „Alte-Oma-Schuhe“ haben damals viele gesagt. Mehr modischen Schick haben die Schuhe für besondere Fußformen und ausreichend Platz für Einlagen erst im Laufe der Jahre erhalten.

Mit einer großen Auswahl an Passformen und ausgiebiger Beratung haben sich die Schulers einen guten Namen erarbeitet. Die Kundschaft sei von weither angereist, viele auch aus den Niederlanden und Belgien, auch einige bekannte städtische Größen gehörten dazu, wie etwa Toni Jansen, ehemaliger Pfarrer von St. Peter.

Mit den Jahren sei die Alexanderstraße als Einkauflage „immer mehr abgeschmiert“, sagt Schuler. 2006, wenige Jahre nach dem Tod seiner Frau, suchte er einen passenderen Standort. Fündig wurde er in der Wespienstraße, im Schatten des Kaufhof-Parkhauses und damals noch gleich gegenüber von Saturn. „Das war ein Wahnsinnspublikumsmagnet“, erinnert er sich. Auch er habe davon profitiert. Längst hatten ja auch jüngere Leute die Vorteile bequemer und optisch reizvoller gewordener Schuhe zu schätzen gelernt.

Seitdem konnten sich seine Kunden auf ihn verlassen. 300 Tage im Jahr steht er im Geschäft, sagt er – von morgens 10 bis abends 18 Uhr. „Das war immer meine Tagesaufgabe.“ Viele seiner Stammkunden kenne er nun schon seit 35 Jahren und länger. Zu vielen habe er „ein sehr inniges Verhältnis“. Und sie offenbar auch zu ihm. „Machen Sie doch noch ein paar Jährchen, wir brauchen Sie“, würden sie ihn immer wieder drängen. Er wäre bereit gewesen, wenn ihm die städtische Tochtergesellschaft EVA nicht für Ende Oktober den Mietvertrag gekündigt hätte.

„Papa, sei froh“, versuchen ihn seitdem seine beiden Kinder aufzumuntern. Er selbst fürchtet, dass die Stadt damit wieder etwas an Attraktivität verliert. Geschäfte seien nach wie vor wichtige Anziehungspunkte. „Die Leute kommen doch nicht nur, um hier Kaffee zu trinken.“

Doch selbst sein Betriebsberater Achim Bielen sagt: „Wenn er jetzt nicht aufhören müsste, hätte ich ihn dazu gedrängt.“ In seinen Augen ist das bevorstehende Aus für „einen alten Recken“ wie Schuler nur ein kleines Beispiel dafür, was der gesamten Branche noch bevorsteht. Der Onlinehandel und auch der massive Kaufkraftverlust in weiten Teilen der Bevölkerung setze vor allem solch inhabergeführten Geschäften zu. „Der stirbt aus, notgedrungen“, ist er überzeugt. Viele der kleineren Geschäfte seien nicht mehr profitabel und würden schon jetzt nur noch dank der Corona-Hilfen existieren. Von der Krise der Großen wie Galeria-Kaufhof ganz zu schweigen.

So kann die bevorstehende Schließung von „Fuß in Form“ in gewissem Sinne auch als weiterer Ansporn für klassische Einkaufsstädte wie Aachen gesehen werden, neue Wege einzuschlagen und mehr attraktive Aufenthaltsorte zu schaffen – mit Shoppingzonen allein ist es in Zukunft nicht mehr getan.