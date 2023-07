Polizei Aachen fahndet weiter nach Gewalttäter : Wieder ein Mann bei Messerattacke verletzt

Nach jüngstem Fall in Inden : Gibt es immer mehr Messerattacken? So sieht es in unserer Region aus In Inden machte eine Messerstecherei auf dem Maifest Schlagzeilen. In mehreren anderen NRW-Städten gab es Messerangriffe, einen mit tödlichem Ausgang. Nehmen solche Taten zu? Hier die Zahlen aus unserer Region.