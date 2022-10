Baracke in Flammen : Wieder ein Feuer in Camp Hitfeld

Feuerwehr-Einsatz im Aachener Süden: Die Rauchwolke über Camp Hitfeld war weithin sichtbar. Foto: Ralf Roeger

Update Aachen Wieder einmal musste die Feuerwehr in Camp Hitfeld löschen. Ein Gebäude stand in Flammen, der Rauch war weithin sichtbar. Zudem hat sich auf der Von-Coels-Straße in Eilendorf am Nachmittag ein Unfall ereignet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand auf dem Gelände von Camp Hitfeld im Aachener Süden unter Kontrolle, wie Lagedienstführer Max Nüßler am frühen Abend mitteilte.

Die Hitfelder Straße zwischen Hitfeld und Oberforstbach war wegen des Einsatzes komplett gesperrt worden. Eine schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar.

Auf dem Militärgelände in Aachen war eine leerstehende Baracke, laut Feuerwehr etwa zehn mal 15 Meter groß, in Brand geraten. In der Leitstelle der Feuerwehr ging um kurz vor 16 Uhr der Alarm ein.

Die Wehr war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr sowie zwei Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. „Die Wasserversorgung war ein großes Problem“, erläuterte Max Nüßler. „Wir mussten Schläuche über eine weite Strecke verlegen.“ Menschen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Untersuchungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei

Immer wieder kommt es in Camp Hitfeld zu Vandalismus, Hausfriedensbruch und auch Bränden. 1992 hatten die Belgier das Militärgebiet, ein rund 38 Hektar großes Areal bestehend aus zahlreichen Häuserkomplexen samt Kirche und Baracken, verlassen.

Aber nicht nur in Camp Hitfeld hat die Feuerwehr an diesem Dienstagnachmittag zu tun. „Parallel gab es noch eine Meldung über einen Gasaustritt an der Jülicher Straße“, so der Sprecher. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, hatte jedoch ein angeschmortes Elektrogerät auf dem Herd für den unangenehmen Geruch gesorgt. Die Einsatzkräfte sorgten für die nötige Querlüftung.

In der Von-Coels-Straße in Eilendorf wurden beim Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Pkw zwei Personen verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr kümmert sich dort um ausgelaufene Betriebsmittel. Der Verkehr wurde über die Nirmer Straße und die Heckstraße umgeleitet, die Straßensperrung ist mittlerweile aufgehoben worden.

(mg)