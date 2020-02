Kostenpflichtiger Inhalt: Landwirtschaftszählung 2020 läuft an : Wie viele Schweine leben in Aachen?

Rinder, Schweine und mehr: Auch der Viehbestand auf Aachener Bauernhöfen wird bei der Landwirtschaftszählung 2020 abgefragt. Foto: dpa/Jens Büttner

Aachen Vor zehn Jahren gab es in Aachen 92 Rinderzüchter und gut 10.000 Rinder. Die Zahl der Betriebe mit Schweinezucht war dagegen übersichtlich. Es gab – nach offiziellen Angaben – genau drei Höfe mit zehn Schweinen im Stadtgebiet. Nun werden auf Bauernhöfen in ganz Europa neue Daten erhoben – auch in Aachen.