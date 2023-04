Oben-ohne-Diskussion erreicht Aachen : Wie viel Badekleidung soll’s denn sein?

Ohne Oberteil ins Schwimmbad? In vielen Städten ist das inzwischen erlaubt. In Aachen hat die Diskussion noch nicht mal richtig begonnen. Foto: dpa/Annette Riedl

Aachen Nachdem kürzlich auch Berlin und Köln das Baden ohne Oberteil für alle erlaubt haben, drängt die Fraktion „Die Zukunft“ auch in Aachen auf eine Änderung der Badeordnung.

„Die bisher gelebte Regelung, wonach weiblich gelesene Personen auch ihre sekundären Geschlechtsmerkmale zu bedecken haben, lehnen wir als Form der geschlechtsspezifischen Diskriminierung ab“, heißt es in dem Antrag der Zukunft. Um das zu ändern, fordert die Fraktion, nur ein einziges Wort in der Benutzerordnung zu ersetzen: Nicht gestattet ist „das Baden ohne Badekleidung außer bei Sonderregelungen“, heißt es bislang. Statt „Badekleidung“ soll es künftig „Badehose“ heißen.

Doch so einfach scheint das Thema trotzdem nicht zu sein. Obwohl es nur um eine winzig kleine Änderung geht, hat die Verwaltung bis heute nicht erkennen lassen, ob sie den Vorstoß gutheißt und ihm folgen will. Auf Nachfrage teilt ein Sprecher der Stadt mit, dass der Antrag noch in Arbeit sei. In der Juni-Sitzung soll er im Sportausschuss auf die Tagesordnung kommen. „Dann muss die Politik entscheiden.“