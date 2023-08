Interview zur Kitakrise : Wie steht es um die Kitas in NRW, Frau Paul?

Wie viel Entlastung wird die Anwerbung von Fachkräften im Ausland bringen, zum Beispiel in Spanien?

Paul: Es gibt bereits einige Kommunen, die erfolgreich Fachkräfte in Spanien angeworben haben. Das wird aber nur ein Baustein sein können. Wir müssen hier aber dringend Abschlüsse schneller anerkennen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es hier eine Willkommenskultur gibt, damit diejenigen, die aus dem Ausland zu uns kommen, sich wohlfühlen. Wir stehen schließlich in einem Wettbewerb um Fachkräfte. Wir müssen außerdem besser darin werden, die Potenziale derer zu heben, die bereits hier im Land sind. Auch Geflüchtete bringen Kompetenzen und Potenziale mit.

Kurzfristig könnte man den Betreuungsschlüssel absenken wie in Baden-Württemberg. Warum wollen Sie das nicht?

Paul: Frühkindliche Bildung legt den Grundstein für Bildungsbiografien, für die Zukunft aller Kinder. Wir brauchen deshalb eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung, damit Kinder von Beginn an auch die bestmögliche Förderung bekommen. Mit geringeren Standards verschieben sich die Probleme. Die Förderung, die nicht im frühen Kindesalter erfolgt, lässt sich nur sehr schwer nachholen. Mit der Anpassung der Personalverordnung haben wir aber weitere Möglichkeiten geschaffen, Personal flexibler einsetzen zu können.

Ist die Kita denn überhaupt noch ein Ort der Bildung, wenn wegen Personalmangels Ausflüge und Feste nicht mehr stattfinden, Musikkurse nur durch Spenden der Eltern stattfinden können.

Paul: Wir haben ganz hervorragende Fachkräfte in den Kitas. Die Erzieherinnen und Erzieher versuchen jeden Tag ihr Bestes – teils auch unter schwierigen Voraussetzungen. Es passiert ganz viel Positives im Sinne von Bildung, im Sinne von Entwicklung, im Sinne auch von sozialem Lernen in Kitas. Wo Kinder miteinander spielen, ihre Grenzen kennenlernen und mit anderen Kindern und Erwachsenen kommunizieren – da findet im gemeinsamen Alltag kontinuierlich ein Lernprozess statt.

Sie sind auch Gleichstellungsministerin. Viele Kitas bieten gar keine 45-Stunden-Betreuungsverträge mehr an, sondern nur noch 35. Eine Vollzeitstelle beider Elternteile ist da kaum machbar. In der Konsequenz arbeiten in der Regel Frauen in Teilzeit. Ist das eine Gefahr für die Gleichstellung von Mann und Frau?

Paul: Der größte Anteil der Betreuungsverträge geht über die 45 Stunden. Man muss das auch immer aus der Perspektive des Kindes betrachten. Wenn man bedenkt, dass Erwachsene in Vollzeit 40 Stunden pro Woche arbeiten, ist eine 45-Stunden-Betreuung für ein Kind eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir eine verlässliche Betreuungsstruktur haben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – insbesondere mit Blick auf Gleichstellung – gewährleisten zu können. Das ist aber nicht allein eine Frage von frühkindlicher Bildung und der Infrastruktur der frühkindlichen Bildung, sondern vielmehr ist es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, auch von Arbeitgebern. Wir müssen als Gesellschaft insgesamt familienfreundlicher werden.

Sind das dann Rabeneltern, die ihr Kind neun Stunden am Tag in der Kita lassen?

Paul: Diese antiquierte Debatte führen wir zum Glück nicht mehr. Ich möchte nur alle Perspektiven, also die der Vereinbarkeit für Eltern, die der Beschäftigten und die der Kinder in den Blick nehmen. Mir ist wichtig, auf Bedarfe und Bedürfnisse gleichermaßen zu schauen: Einerseits möchte ich, dass wir Vereinbarkeit für Frauen, aber auch für Männer, die sich übrigens mehr an Sorgearbeit beteiligen möchten, herstellen können. Wer Betreuung braucht, muss Angebote für 45-Stunden-Verträge finden können. Gerade Gruppen wie Alleinerziehende brauchen eine verlässliche Unterstützung bei der Vereinbarkeit. Aber es braucht eben auch gesamtgesellschaftlich eine gewisse andere Denke über Familienfreundlichkeit.

Wie sehen Ihre Ideen dazu aus?

Paul: Es muss eine gesellschaftliche Diskussion darüber stattfinden, wie wir Sorge-Arbeit in der Gesellschaft besser verteilen können. Es ist keine rein private Frage und keine rein private Entscheidung, Familie zu haben. Unsere Gesellschaft braucht Familien und Kinder, sie sind im wahrsten Sinn des Wortes unsere Zukunft. Jede Familie muss über die Aufteilung der Aufgaben selbst entscheiden können. Eine freie Entscheidung kann es aber nur geben, wenn eine wirkliche Wahlfreiheit besteht. Es sollte daher möglich sein, dass Eltern ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten können.

Sie haben eben gesagt, dass Männer mehr Sorge-Arbeit leisten wollen. Ist das so? In der Tendenz beantragen Väter genau die zwei Monate Elterngeld, die es braucht, um den Anspruch auf längeres Elterngeld zu haben.

Paul: Wenn wir als Gesellschaft Sorgearbeit – ganz gleich, ob Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen – mehr unterstützen und wertschätzen würden, wäre das ein Gewinn für alle. Familien könnten selbstbestimmter entscheiden, wie sie sich aufteilen wollen – und nicht anhand von Stereotypen oder vermeintlichen Sachzwängen. Eine Gesellschaft, die das Sorgen mehr in den Blick nimmt, ist auch eine Gesellschaft, die tatsächlich mehr vom gesellschaftlichen Zusammenhalt her denkt.

Zur Person Politik und auch ein wenig Fußball Josefine Paul (2. März 1982 in Helmstedt) studierte Geschichte, Politik und Soziologie in Braunschweig und Münster. Seit 1999 ist sie bei den Grünen aktiv, seit 2010 Mitglied des Landtags NRW. Seit dem 9. Juni 2022 ist Josefine Paul Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW. Privat spielt und schaut Paul gerne Fußball, gerne im Stadion des VfL Bochum oder bei Turbine Potsdam.

Ist es denn kontraproduktiv, was Ihre Partei und die Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) in Berlin mit dem Elterngeld macht? Also das Streichen von Elterngeld für Reiche.

Paul: Sparvorgaben sind an der Stelle Sparvorgaben. Die hat der Bundesfinanzminister gemacht. Die Bundesfamilienministerin hat sich lediglich angeschaut, welche unter den schlechten Möglichkeiten aus ihrer Perspektive vielleicht noch die verträgliche ist.

Hätten Sie auch an der Stelle gekürzt?

Paul: Es gibt ja wenige Möglichkeiten, was man in solchen Momenten machen kann. Entweder man kürzt für alle oder man überlegt sich eine soziale Staffelung. Ich finde die Entscheidung für eine sozialere Lösung nachvollziehbar. Schöner wäre es natürlich, wenn die Bundesregierung sagen würde: Wir legen einen Fokus auf Kinder, Jugendliche und Familien. Entsprechend müsste dann die Finanzpolitik auch familienfreundlich ausgelegt werden.

Apropos Finanzen: Im Koalitionsvertrag steht auch, dass das drittletzte Kitajahr beitragsfrei sein soll. Die Chancen stehen aber nicht gut.

Paul: Auch das Land NRW steht vor finanziellen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund finde ich es gut und richtig, dass wir als Landesregierung Kinder, Jugendliche und Familien in den Mittelpunkt stellen. Wir geben in diesem Haushaltsjahr erneut zusätzliche Mittel etwa ins System der frühkindlichen Bildung, so konnten wir das Sprach-Kita-Programm erhalten, aus dem der Bund nun aussteigt. Das ist ein ganz wichtiger Baustein bei der Sprachbildung. Wir haben zudem absichern können, dass die Stellen der Kita-Helferinnen, die sich in der Pandemie bewährt haben, weiter finanziert werden können. Das sind nur zwei Beispiele, die ich aber als wichtiges Signal sehe. Wir haben zwei beitragsfreie Jahre in NRW. Im Rahmen der Beratungen des neuen Kinderbildungsgesetzes, werden wir auch über die Möglichkeiten weiterer Entlastungen für Eltern und Familien beraten.

Wie bewerten Sie es denn, dass Eltern in Düren in der Regel keine Gebühren zahlen, während in anderen Kommunen auch mal 500 oder 600 Euro plus Essensgeld gezahlt werden müssen?

Paul: Es gibt zwei beitragsfreie Jahre, die das Land refinanziert. Die Beitragsgestaltung der anderen Jahre ist eine kommunale Aufgabe. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir eine größere Angleichung von Beitragstabellen hätten.

Sehen Sie auch eine Möglichkeit, die Kita-Träger, die unter Druck stehen, zu entlasten?

Paul: Wir sind kontinuierlich und sehr regelmäßig im Austausch mit den Trägern, um nach Lösungen zu suchen. Als Teil einer solchen Lösung haben wir in Reaktion auf die gestiegenen Energiekosten den Kitas 60 Millionen Euro zur Verfügung stellen können, um eine Abfederung zu ermöglichen. Zudem sieht das Kinderbildungsgesetz hat eine Dynamisierung vor, die eine jährliche Anpassung beinhaltet, basierend auf den tatsächlichen Kosten.

Mangelnde Familienfreundlichkeit, Probleme bei der Betreuung, teils hohe Kosten. Wie ist der Stellenwert von Familien?