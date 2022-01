Nach dem Parkhausabriss : Wie soll es am Büchel weitergehen?

Aus der Brache wird eine neue Stadtmitte: Die Weichen für die weitere Planung rund um das ehemalige Parkhaus Büchel gehen jetzt in die entscheidende Phase. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Planungen für den Bereich rund um das ehemalige Parkhaus Büchel gehen in dieser Woche in eine entscheidende Phase. Am Dienstagmittag äußern sich die Ratsfraktionen zu den aktuellen Vorschlägen.