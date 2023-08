Sperrung der A544 : Wie sich die Unternehmen für den Tag X wappnen

Die Spuren der A 544 in Richtung Aachener Kreuz sind seit dem 24. Juli gesperrt. Viele Unternehmen und Handwerksbetriebe treibt die Frage um, wie sie sich auf die drohende Vollsperrung einstellen können. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das anfänglich befürchtete Chaos nach der Teilsperrung der A544 ist zwar ausgeblieben. Aber die Ferien gehen zu Ende. In Unternehmen und Handwerksbetrieben in und um Aachen laufen längst die Planungen für den Tag X, wenn die Autobahn ganz dicht sein soll. Manche rechnen mit massiven Problemen.

Auf der A544 in Richtung Aachener Kreuz herrscht seit nunmehr zehn Tagen Ruhe. Mit Beginn der Schule könnte es auf den Ausweichstrecken spürbar voller werden – womöglich ein Vorgeschmack auf die für Anfang 2024 geplante Vollsperrung. Zu denjenigen, die seit Monaten eindringlich davor warnen, gehört Klaus Pavel. Der frühere Rheinnadel-Chef wirbt im „Club 544“ zusammen Unternehmern, Verbänden und RWTH-Experten für den Bau einer Ersatzlösung für die marode Brücke – bislang vergeblich. Der Bau einer provisorischen Umgehung durch das Haarbachtal sei technisch und rechtlich möglich – aber offenbar „einfach nicht gewollt“, erklärte Pavel gegenüber unserer Zeitung. „Ich habe bei verschiedenen Gesprächen nicht den Eindruck gewonnen, dass die Stadt für die vorgeschlagene machbare Lösung kämpft.“ Aachen aber werde, befürchtet Pavel, die Folgen der Sperrung „noch über viele Jahrzehnte zu spüren bekommen, wenn Wirtschaft und Handwerk abgewandert oder nicht mehr existent sind und die Stadtkasse so leer ist wie der Brunnen vor dem Rathaus.“ Er jedenfalls könne leider keinem Unternehmen empfehlen, sich in Aachen niederzulassen. „Köln, Maastricht oder auch Düren oder Eschweiler sind da wesentlich attraktiver.“ Pavel steht mit seiner Kritik nicht allein. Wir haben bei Unternehmen und Betrieben in und um Aachen nachgefragt.

Welche Auswirkungen erwarten Sie für die Produktion, die Logistik und/oder die Erreichbarkeit von Kunden?

„Die Reduzierung der Straßenkapazitäten durch die Sperrung der Brücke, ohne Ersatz zu schaffen, wird unser Unternehmen vor riesige Herausforderungen stellen“, sagt Dirk Bloch, Geschäftsführer der Zentis Logistik GmbH. Der Nachschub der Produktion müsse ebenso wie die Versorgung der Kunden über einen langen Zeitraum sichergestellt werden. Zudem erwartet Bloch hohe Kosten durch zusätzliche Wartezeiten – „und Frust der eigenen Fahrer und der fremdbeauftragten Unternehmer.“

Der Süßwarenhersteller Lambertz sieht sich aufgrund seiner Lage im Aachener Westen weniger betroffen. „Zu erwarten ist aber, dass weite Teile der Verkehrsflüsse – in Aachen und um Aachen herum – erheblich ins Stocken geraten werden“, sagt Sprecher Martin Heinen. Die Belieferung mit Rohstoffen und der Abtransport der Waren sei aber „von existenzieller Bedeutung“ für das Unternehmen.

Beim Pharmahersteller Grünenthal will man erst einmal abwarten. Derzeit gebe es noch keine Beeinträchtigungen, sagt Christoph Hausser, Site Director Deutschland: „Wie sich das nach dem Ende der Ferienzeit und dem damit verbundenen erhöhten Verkehrsaufkommen verhalten wird, können wir schwer abschätzen.“

Die Kunden von Friseurmeister Sebastian Lynen kommen nicht nur aus Broichweiden, sondern auch aus Aachen – und überwiegend mit dem Auto. Er will deshalb vermehrt Termine außerhalb der Hauptverkehrszeiten anbieten. „Wir werden also zu einer Art Verkehrsleitsystem“, sagt er, was für ihn und seine Angestellten viel Planung und Flexibilität bedeute.

Für Frank Schmitz, Geschäftsführer von Elektro HD Schmitz in Würselen, ist Ärger programmiert. „Es können weniger Kunden im gleichen Zeitraum angefahren werden, die Preise werden steigen. Folge: Noch größerer Unmut bei den Kunden.“ „Zeitliche Verzögerungen auf bestimmten Hauptverkehrsadern werden nicht ausbleiben“, sagt auch Holger Ortwig, Prokurist beim Aachener Logistiker Hammer. Absprachen mit Kunden und Partnern laufen.

Theodor Mahr, Geschäftsführer des Heizungs- und Klimaspezialisten Mahr, erwartet ebenfalls längere Anfahrten und Transportwege. „Ohne Flexibilisierungen würden wir massive Mehrkosten haben“, sagt er.

Entspannter ist man in dieser Hinsicht beim Netzwerkspezialisten Lancom Systems aus Würselen. „Für unsere Kunden, die größtenteils von außerhalb kommen, sind wir weiterhin gut zu erreichen. Auch Produktion und Logistik sind glücklicherweise nicht betroffen“, meint Geschäftsführer Ralf Koenzen.

Mehr Homeoffice, Fahrgemeinschaften oder veränderte Arbeitszeiten: Haben Sie betriebliche Abläufe für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits geändert oder planen Sie, dies zu tun?

In der Produktion bei Lambertz sind Änderungen in den Arbeitszeiten wegen des saisonalen Schichtbetriebs kaum möglich, erklärt Sprecher Heinen. In der Verwaltung hingegen können die Mitarbeiter schon seit längerem ihre Arbeitszeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr flexibel planen – und damit möglichen Stauzeiten ausweichen. So sieht es auch bei Grünenthal aus. Der Pharmahersteller bietet bereits flexibles Arbeiten, Gleitzeit und Homeoffice an. Die meisten Mitarbeiter kämen über die A44 und die Abfahrt Brand zu ihrer Arbeitsstelle, so Oliver Lamm, Personalchef Deutschland. „Insofern gehen wir davon aus, dass die Folgen der Sperrung für unsere Mitarbeitenden abgemildert sein werden.“

Mahr setzt bereits auf veränderte Gleitzeiten und mobiles Arbeiten. Auf Baustellen sollen die Beschäftigten flexibel beginnen und beenden können. Und: „Wir werden ein Büro jenseits des Aachener Kreuzes anmieten“, kündigt Theodor Mahr an, damit Mitarbeiter auch von dort aus arbeiten können.

Mehr Homeoffice scheidet für Zentis aus. „Der große Teil unserer in Aachen beschäftigten Mitarbeiter arbeitet nicht im Büro, sondern vor Ort“, sagt Dirk Bloch, „und hier gibt es keine Ansätze, bei denen wir gerade optimistisch sein dürfen.“ Auch Frank Schmitz sieht keine Chance, vorzubauen. „Betriebsabläufe an Kundenwünsche und die Autobahnsperrung anzupassen, ist nicht möglich.“

Bei Lancom Systems sah man sich schon vor der Sperrung gut aufgestellt: flexible Homeoffice-Regelung, Jobrad-Programm und ein Zuschuss zum Deutschlandticket. Und die Mitarbeiter können sich im Intranet zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen, um unnötige Fahrten zu vermeiden.

Homeoffice und Mitfahr-App gibt es bereits seit längerem auch bei Hammer. Seit der Teilsperrung überlegt eine Arbeitsgruppe nun aber täglich neu, wie man sich auf die Lage einstellt. So will der Logistiker mehr Fahrzeuge zu verkehrsarmen Zeiten auf die Straße schicken und die Standorte in Eschweiler und Düren als Lkw-Drehkreuze zu nutzen, auch Büroarbeitsplätzen könnten dorthin ausgelagert werden. Der Aufwand sei allerdings „immens“, sagt Prokurist Holger Ortwig. Man werde sehen, wie es nach den Ferien weitergeht. Die bisherigen Erfahrungen seien ein „Muster ohne Wert.“

Rechnen Sie bei einer Vollsperrung der A544 mit Einbußen bei Umsatz und Gewinn oder einem Auftragsrückgang?

Nein, heißt es bei Elektro Schmitz. „Aber den Preis trägt der Kunde.“ Bei Zentis rechnet das Management hingegen mit Mehrkosten in Millionenhöhe. „Wir gehen bei gleichbleibendem Umsatz von einer siebenstelligen Kostensteigerung für unser Geschäft aus“, sagt Dirk Bloch. Man müsse alles tun, um einen Auftragsrückgang zu verhindern.

Lambertz hingegen rechnet nicht mit direkten finanziellen Folgen – vorausgesetzt, die Produktion läuft wie geplant weiter. Friseurmeister Lynen aus Würselen sagt, man werde es mit einer „drastischen Ausnahmesituation“ zu tun bekommen und baue auf die Treue der Kunden. Grünenthal erwartet nach Angaben von Personalchef Lamm „keine signifikanten Auswirkungen auf unser Geschäft.“ Anders sieht es Theodor Mahr. Längere Fahrzeiten und kompliziertere Abläufe würden wohl zu höheren Kosten führen.

Das sieht man bei Hammer ähnlich. „Schon die Teilsperrung führt zu Mehrkosten und zu rückläufigen Margen“, meint Holger Ortwig, „und dies in dem eh beinharten Wettbewerbsumfeld.“ Für die nahe Zukunft sieht er ziemlich schwarz: „Auf uns wie auf viele andere Unternehmen der Städteregion kommen Herausforderungen ungeahnten Ausmaßes zu.“

Ist den zahlreichen Warnungen vor den wirtschaftlichen Folgen einer Vollsperrung von Seiten der Autobahn GmbH und der Stadt Aachen ausreichend Rechnung getragen worden?

Nein, heißt es bei Mahr. „Ich hätte mir frühzeitig in der Planungsphase eine Behelfsbrücke gewünscht und bin der Meinung, dass es der Wirtschaft rund um die Abfahrten der A544 schaden wird“, meint Chef Theodor Mahr. Und befürchtet: Als Arbeitgeber werde man in den kommenden Jahren für den einen oder anderen Mitarbeiter wohl unattraktiver werden - allen Bemühungen zum Trotz.

Ganz ähnlich reagiert Dirk Bloch von Zentis Logistik. „Dem Thema der Ersatzbrücke wurde nie eine Chance gegeben“, sagt er, und diese sei die einzige Möglichkeit, den Status quo, der ja ohnehin schon bei weitem nicht optimal gewesen ist, zu halten. „Stattdessen wurden vermeintliche Lösungen präsentiert, bei denen relativ schnell klar wird, dass sie nicht funktionieren.“ Wie zum Beispiel eine mögliche Nutzung des Standstreifens der A4 vom Kreuz Aachen aus in Richtung Niederlande. „Schon jetzt staut sich der Verkehr morgens von der Ausfahrt Aachen-Zentrum zurück zum Kreuz auf dem Standstreifen.“ Blochs Fazit: Es gebe kein konstruktiv erarbeitetes Konzept von Stadt oder Autobahn GmbH, das Bürger, Unternehmen und Pendler entlasten wird.

„Warnungen und Lösungsvorschläge wurden von der Stadt Aachen und der Autobahn GmbH weitgehend ignoriert“, kritisiert auch Friseurmeister Sebastian Lynen. Und dies, obwohl es derzeit allein in Aachen aktuell „sagenhafte 380 Baustellen“ gebe. „Gab es wirklich keine alternativen Planungsoptionen?“, fragt er. Im Vergleich sei die Stadt Würselen „deutlich zugewandter und lösungsorientierter.“ Schon im vergangenen November sei schnell klar gewesen, dass nur „ein 110-prozentiges Verständnis“ in Politik wie Verwaltung den „Worst Case“ einer Vollsperrung abwenden könne, sagt Holger Ortwig von Hammer. Aber diese 110 Prozent seien nicht bei allen Beteiligten erkennbar.