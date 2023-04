ChatGPT an Schule und Uni : Wenn Künstliche Intelligenz Hausaufgaben und Prüfungen macht

Mal eben schnell ChatGPT um Hilfe bitten? Künstliche Intelligenz stellt Schulen vor Herausforderungen. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Aachen Welchen Wert haben Hausaufgaben, wenn plötzlich immer alle Schüler sie haben? „Künstliche Intelligenz“-Programme wie ChatGPT ändern die Lehre. Wie die Schulen, die RWTH und FH Aachen reagieren.

Hausaufgaben einzusammeln oder gar zu überprüfen, ob jede Schülerin und jeder Schüler die Hausaufgaben gemacht hat? Die Zeiten gehören wohl insbesondere an den weiterführenden Schulen der Vergangenheit an. „Seit einem Monat haben plötzlich alle meine Schülerinnen und Schüler im Philosophie-Grundkurs ihre Hausaufgaben, und zwar seitenweise“, berichtet ein Gymnasiallehrer aus Stolberg, der in einer anderen Kommune in NRW unterrichtet.

Dass die Jugendlichen alle ihre Hausaufgaben haben, liegt aber eher nicht an plötzlich neu entfachter Leidenschaft für das Fach, sondern an ChatGPT. Das Programm ist ein sogenannter Chatbot, der in verschiedenen Sprachen Fragen beantworten, Texte zusammenfassen oder bewerten, Analysen, aber auch Lieder und Gedichte verfassen kann.

Der Stolberger Gymnasiallehrer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, überprüft in der Oberstufe inzwischen gar nicht mehr, ob Hausaufgaben niedergeschrieben wurden. „Ich sage eher: Prima, Ihr habt alle was gemacht. Wer kann mir denn erklären, worum es in dem Text geht oder was sind die Analysen zu dem Text?“ Da würden dann plötzlich meist nur noch drei oder vier Jugendliche aufzeigen.

Das Phänomen, dass plötzlich mehr Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben haben, kennt auch Arthur Bierganz, Direktor am Aachener Inda-Gymnasium. Er will die Künstliche Intelligenz aber nicht per se verteufeln. „Für uns ist die Frage spannend, wie man Chatbots sinnvoll im Unterricht einsetzen kann“, sagt Bierganz. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler das, was er oder sie von ChatGPT „geliefert“ bekommen hat, verstehe und erklären könne, sei das auch in Ordnung. ChatGPT könne die Rolle der Eltern übernehmen, die sonst helfen.

Sven Christoffer, Vorsitzender des Verbands Lehrer NRW, glaubt, dass ChatGPT in gewisser Weise sogar zu mehr Chancengleichheit beitragen könnte. Schließlich stehe ChatGPT jedem zur Verfügung, während nicht jedes Kind (Akademiker-)Eltern hat, die Zeit oder die Fähigkeit haben, bei den Hausaufgaben zu helfen.

Sabine Mistler, NRW-Vorsitzende des Philologenverbands NRW, gibt aber zu bedenken, dass ChatGPT künftig kostenpflichtig sein soll beziehungsweise eine umfassendere ChatGPT-Version dies schon ist. Dann stelle sich schnell die Frage, „wie Zugänge für alle Lehrkräfte und die Schülerschaft gewährleistet werden können“. Die Nutzung dürfe nämlich keine Frage des Geldbeutels sein.

Zunächst einmal stehen Lehrerinnen und Lehrer durch von Künstlicher Intelligenz (KI) generierten Texten aber vor ganz neuen Herausforderungen bei der Leistungsmessung und Benotung, sagt Mistler. „Das heißt, sie müssen in der Praxis entscheiden, ob eine schriftliche Fach- und Hausarbeit eigenständig oder mithilfe von ChatGPT & Co. entstanden ist.“ Das sei aber nicht immer so leicht möglich.

Den Ruf nach der Abschaffung von Hausaufgaben, der jetzt auch laut wird, unterstützen weder der Philologenverband noch der Verband Lehrer NRW. „Schriftliche Hausaufgaben zur Benotung heranzuziehen ist an Grundschulen und in der Sekundarstufe I ohnehin nicht zulässig und seit ChatGPT generell nicht mehr zielführend“, sagt Christoffer. Man müsse Lösungen suchen und gegebenenfalls neue Formate des Übens und Vertiefens initiieren. Dass Schulen jetzt schon reagieren, indem Kinder und Jugendliche ihre Aufgaben erklären müssen und nicht nur runterrattern, ist eine erste Konsequenz.

Die Förderung der Medienkompetenz sei schon seit langem obligatorisch, gibt Jörg Diepenthal, Leiter des Cusanus-Gymnasiums in Erkelenz zu Bedenken. Dazu gehöre auch die kritische Reflexion von Internetquellen. „Dieser Bereich muss nun erweitert werden auf ChatGPT, indem dessen Möglichkeiten, Grenzen und Risiken im Unterricht thematisiert werden“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Erste Schritte seien an seiner Schule bereits unternommen worden. „So wurden im Deutschunterricht die literarischen Analysen der Schülerinnen und Schüler mit der von ChatGPT erstellten Analyse verglichen. Auf diese Weise wurden die Grenzen von ChatGPT deutlich.“ In Facharbeiten, die ein Jahr vor dem Abitur geschrieben werden, gelte es, die Jugendlichen beim Schreibprozess eng zu begleiten. „Bei uns finden hier drei verpflichtende Beratungsgespräche statt“, erklärt Diepenthal. Diese Gespräch hätten gleichzeitig eine Kontrollfunktion, ob Jugendliche sich wirklich eigenständig mit der Thematik beschäftigen. „Auf diese Weise vermeiden wir Täuschungen.“

ChatGPT bietet allein dadurch, dass es auf eine individuelle Fragestellung Aufsätze liefert, nochmal eine ganz andere Möglichkeit zu schummeln als es reines googeln oder Spickzettel können. Vor dem Hintergrund ist ChatGPT auch für schriftliche Prüfungen eine massive Veränderung.

Bei den gerade geschriebenen Vorabi-Klausuren schaffte es dann ein Schüler des Stolberger Lehrers, mit ChatGPT zu schummeln – trotz zuvor abgegebenen Handys; mutmaßlich hatte er ein Zweithandy dabei und konnte die Aufgabe abfotografieren. Und mutmaßlich hat ihm ein Freund einen Ausdruck oder Abschrieb eines ChatGPT-Textes während eines Toilettengangs zukommen lassen, vermutet der Lehrer. „Als in der Klausur auf einmal nicht nur die behandelten Philosophen aus dem Unterricht, sondern ökonomische Theorien, die ich selbst erst googeln musste, auftauchten, war klar, dass etwas nicht stimmt.“ Durch stündlich wechselnde Aufsichtspersonen fiel die Schummelei aber nicht während der Klausur auf. Glück für den Schüler. Da er nicht „in flagranti“ erwischt wurde, wurde die Arbeit nicht als Täuschungsversuch gewertet.

Viele Schulen scheuen davor zurück, weil Schüler oder Eltern Einspruch einlegen können und diese Verfahren dann in der Regel bei der Bezirksregierung landen. Die hat dann mutmaßlich Rückfragen, warum denn der Täuschungsversuch den Aufsichtspersonen nicht aufgefallen ist. Außerdem muss der Schule erst der Beweis gelingen, dass tatsächlich getäuscht wurde. „Der Schüler sagt im Zweifel, er habe einen Text auswendig gelernt.“ Dann lieber eine vier für den Schüler, denkt sich manch eine Schule vermutlich.

So verwundert es wohl auch nicht, dass dem NRW-Schulministerium keine gehäuften Fälle von Täuschungsversuchen übermittelt werden. „Mit Blick auf die Abiturklausuren gibt es von Seiten des Ministeriums für Schule und Bildung keine Bedenken, da die Abiturklausuren unter Aufsicht stattfinden“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Etwaige Täuschungsversuche, etwa durch die illegale Mitnahme eines Zweithandys auf die Toilette (Ersthandys werden für die Dauer der Prüfung eingesammelt), gewinnen in Zeiten von ChatGPT gegenüber der Täuschung im Rahmen einer „traditionellen Internetrecherche“ oder der Kontaktierung Externer während der Prüfung keine grundsätzlich neue Qualität.

Am Inda-Gymnasiums nimmt das Schummeln in Klassenarbeiten und Klausuren noch nicht zu, sagt Rektor Bierganz. „Wir führen aber wirklich sehr streng Aufsicht, nicht erst, seit es ChatGPT gibt.“ An seiner Schule müssen wie fast überall die Handys bei Klassenarbeiten und Klausuren abgegeben werden, Toilettengänge sind zeitlich limitiert.

Auch am Cusanus-Gymnasium in Erkelenz fallen noch nicht vermehrt Schummeleien auf. „Da die Aufgabenstellungen in Klausuren oder Klassenarbeiten sehr spezifisch und auf einen konkreten Gegenstand bezogen sind, wäre die Nutzung von ChatGPT in den meisten Fällen ohnehin nicht von Nutzen“, glaubt Rektor Diepenthal. Des Weiteren lasse sich das Handy-Verbot im Unterrichtsraum sehr gut überprüfen.

Der Philologenverband NRW kritisiert in dem Zusammenhang aber, dass das NRW-Schulministerium in einer Handreichung lediglich auf „das hohe Maß an professioneller Erfahrung“ der Lehrkräfte verweise. KI-generierte Texte ließen sich nicht ohne weiteres als solche erkennen, betont der Philologenverband. Auch wenn es inzwischen Apps zur Identifizierung solcher Texte gibt. Mistler betont: „Diese Texte erschweren das Aufdecken eines möglichen Täuschungsversuchs.“ Zumal es voraussetzt, dass sich die Lehrkräfte intensiv mit dem Chatbot auseinandersetzen. „Man kann ChatGPT nicht ignorieren, das ist schon eine große Veränderung.“

Was aber macht man mit Facharbeiten oder Projektarbeiten, die ja immer beliebter werden und die sogar ausgeweitet werden sollten, um Klassenarbeiten zu ersetzen? „Wir brauchen verbindliche Regelungen für den Umgang im Unterricht und bei schriftlichen Fach- oder Hausarbeiten“, sagt Mistler. Das wünscht sich auch die Mehrheit der Lehrkräfte, die der Philologenverband aktuell befragt. Noch bis Ende März läuft die Umfrage, Zwischenergebnisse zeigen aber, dass Lehrkräfte Künstliche Intelligenz als Revolution wahrnehmen.

Das NRW-Schulministerium schreibt in einem Leitfaden, dass Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler generell darum bitten sollen, den Einsatz von KI-Systemen anzugeben, wie bei wissenschaftlichen Arbeiten üblich. Das sähe dann so aus: „Bei der Herstellung dieses Textes wurde ChatGPT eingesetzt. Mit folgenden Prompts [= Anweisungen oder Fragen an die KI] habe ich die KI gesteuert: 1. , 2. .“

Rechtlich ergibt sich laut Schulministerium eine Schwierigkeit: Da sich die KI stets wandele und immer neue Antworten und Texte ausspucke, stehe in Frage, ob man überhaupt von einem Plagiat sprechen könne. Doch sofern die Verwendung von KI bei der Aufgabenstellung explizit ausgeschlossen wurde, handelt es sich in jedem Fall um die Verwendung eines unzulässigen Hilfsmittels und einen Täuschungsversuch, stellt das Ministerium klar.

Als Tipp für Aufgaben, die nicht so leicht mit Hilfe von KI-Programmen erledigt werden können, nennt das Schulministerium einige Beispiele. So sollen Aufgaben individualisiert werden. Sei beispielsweise eine Umfrage in der Klasse, ein Experiment, eine Kartierung, eigene Datenerhebung, das eigene Hobby, ein selbst gewählter Schwerpunkt mit Bezug zum Wohnort oder der Vergleich mit der Darstellung eines Mitschülers oder einer Mitschülerin enthalten, könnten KI-Textgeneratoren die Aufgabe nicht vollständig übernehmen, heißt es im Handlungsleitfaden.

Die Herausforderung betrifft nicht nur die Schulen, sondern auch die Hochschulen. An der RWTH Aachen gibt es noch keine Probleme bei Klausuren wegen ChatGPT. Wie die Hochschule bei Hausarbeiten mit ChatGPT umgehen will, sei gerade in der Klärung mit den Fakultäten, sagte Aloys Krieg, Prorektor für Lehre, auf Anfrage. „Klar ist, dass wir mit und nicht gegen ChatGPT agieren wollen.“

An der FH Aachen gibt es derzeit für Hausarbeiten keine neuen oder gesonderten Regeln für ChatGPT. „Was Klausuren und Prüfungen angeht, werden Lehrende bereits jetzt speziell im Umgang mit KI-Werkzeugen geschult, außerdem folgen Informationsangebote für Studierende“, erklärt FH-Sprecher Roger Uhle. Ziel sei es, dass die KI-Werkzeuge gewinnbringend eingesetzt werden können.

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst 6 Bilder Wie löst ChatGPT klassische Schulaufgaben?

Gegebenenfalls könnten „Prüfungsordnungen angepasst und mündliche Prüfungen ergänzend angeboten werden, um eine faire Benotung vornehmen zu können“. Uhle, der nicht nur FH-Sprecher, sondern auch Lehrbeauftragter ist, sagte, dass er in seinen Modulen bereits im vergangenen Wintersemester solche mündlichen Prüfungen, ergänzend zu mit ChatGPT generierten Präsentationen, vorgenommen habe.

Unser Selbsttest