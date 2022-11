Pimp my Streuselbrötchen : Wie schmeckt es am besten?

Ein Streuselsandwich mit zwei dünnen Scheiben veganer Mortadella und einem Klecks Pflaumenchutney lässt bei Beatrix Oprée das Wasser im Mund zusammenlaufen. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Region Auch das Streuselbrötchen lässt sich geschmacklich noch pimpen: Ob mit einem dicken Klecks Erdnussbutter, als Törtchen mit Vanille-Creme, mit gesalzener Butter und Leberwurst oder doch lieber veganer Mortadella? Wir haben den Test gemacht.

Die einen mögen es hell, die anderen dunkel, die einen bevorzugen große flache Streusel, die anderen kleine knusprige. Und während die eine Gruppe auf eine leichte Zimt- oder Vanillenote schwört, präferieren die nächsten die Frische der Zitrone – beim Thema Streuselbrötchen gehen die Meinungen weit auseinander, und Diskussionen über das beste Streuselbrötchen werden am Esstisch emotional geführt. Am kommenden Samstag wird das Medienhaus Aachen diese Frage nun endlich klären. Dann steht fest, welcher Bäcker in der Region seine Kundschaft mit seinem Rezept besonders überzeugen kann. Wer für seine Lieblingsbäckerei noch nicht abgestimmt hat, kann dies noch bis Freitag, 11. November, 12 Uhr unter aachener-zeitung.de/streusel tun. Bisher führen drei kleine Betriebe, doch das Rennen ist eng.

Die Diskussionen rund um Streuselbrötchen bieten aber noch mehr Sprengstoff als die Frage nach dem besten Bäcker für die kalorienreichen Köstlichkeiten. Auch darüber, wie das Öcher Gebäck nun korrekt gegessen wird, gibt es verschiedene Ansichten: ob abbeißen, abzupfen, klein schneiden, aufschneiden oder mitten rein beißen – für jede Variante finden sich Anhänger. Manche sollen wohl auch nur die Streusel vom Brötchen picken und den Rest verschmähen. Und während die einen ihr Streuselbrötchen am liebsten pur genießen, experimentieren die anderen gerne mit verschiedenen süßen oder herzhaften Aufstrichen, Aufschnitten oder Käsesorten. Das Medienhaus Aachen hat sich auch hier durchgetestet:

Michèle-Cathrin Zeidler isst ihr Streuselbrötchen eigentlich am liebsten pur, hat sich aber auf das Experiment eingelassen und dafür ihre Lieblingszutat rausgeholt. „Ich liebe Erdnussbutter. Ich könnte sie pur aus dem Glas löffeln. Schon langweilige Nachmittagssnacks wie Apfelscheiben oder eine Banane schmecken mit ein wenig Erdnussbutter gleich viel besser, machen länger satt und geben Kraft für die nächsten Stunden. Ganz zu schweigen von Erdnussbutter als Topping im Porridge, auf dem Quark oder dick auf einer Scheibe Brot – ein Genuss. Auch für das Abendessen hole ich das Glas gerne mal aus der Vorratskammer, denn Curry wird mit einem Löffel Erdnussbutter direkt cremiger und auch auf dem Burger mit Bacon und Käse kann die Erdnussbutter überraschenderweise nochmal punkten. Warum also sollte Erdnussbutter nicht auch auf Streuselbrötchen schmecken? Da Erdnuss und Schokolade für mich eine unschlagbare Kombination sind, wird es für den Versuch ein Schoko-Streuselbrötchen. Und was soll ich sagen … Geschmacksexplosion, Erdnuss, Schoko, Crunch. Aber leider geht der eigentliche Geschmack vom Streuselbrötchen ziemlich unter. In diesem speziellen Fall hat Erdnussbutter den Geschmack nicht verbessert – Streuselbrötchen sind halt so schon perfekt. Sie brauchen keine weitere Zugabe.“

Michèle-Cathrin Zeidler schwört sonst immer auf Erdnussbutter, findet Streuselbrötchen pur aber besser. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Kira Wirtz hingegen sind Streuselbrötchen häufig etwas zu trocken. Ihr ist manchmal auch nicht ganz klar, in welcher Situation man denn nun zum Streuselbrötchen greifen kann: „Streusel gehören für mich auf einen Kuchen. Der untere Teil eines Streuselbrötchens ist aber häufig so trocken und auch nicht süß genug, dass ich ein Streuselbrötchen meiner Verwandtschaft lieber nicht zum Kaffee anbieten würde. Aber ich habe da eine wunderbare Alternative entdeckt: Streuselbrötchen mit Vanille-Creme. Man nehme dafür ein handelsübliches Streuselbrötchen und mache daraus ein Törtchen. Schnell und einfach, aber mit maximalem Schlemmerfaktor. Einfach das Streuselbrötchen in der Mitte teilen (darauf achten, dass der untere Teil nicht zu dünn geschnitten ist) und dann auf die untere Seite großzügig Vanille-Creme verteilen. Die obere Brötchenhälfte darauf platzieren, Achtung, nicht die Creme gleich wieder rausdrücken. Es dauert nur fünf Minuten, die Füllung aufzuschlagen. Man kann sie lauwarm und kalt genießen und wahlweise Schoko-Creme statt Vanille-Creme verwenden. Wichtig ist nur, die Creme erst ein wenig auskühlen zu lassen, sonst wird es zu matschig. So entsteht aus dem sonst gerne etwas trockenen Streuselbrötchen ein cremiger, herrlich süßer Nachmittagssnack, der sich auf jedem Kaffeekränzchen und Kindergeburtstag sehen lassen kann.“

Mit ein wenig Vanille-Creme verwandelt Kira Wirtz ihr Streuselbrötchen in ein Törtchen. Foto: MHA/Kira Wirtz

Für eine leckere Schicht Vanille-Creme à la Kira Wirtz, mit der sie ihre ganze Familie überzeugt hat, benötigt man 0,5 Liter Milch, das Mark einer Vanilleschote, eine Prise Salz, zwei getrennte Eier, 40 Gramm Speisestärke und 80 Gramm Zucker. Und so geht es: Etwas Milch mit dem Vanillemark, einer Prise Salz, dem Eigelb und der Stärke verrühren. Danach die restliche Milch aufkochen und die angerührte Speisestärke dazugeben und aufkochen lassen. Eiweiß mit Zucker steif schlagen. Den Eischnee vorsichtig unter die heiße Masse heben, kurz aufkochen und anschließend abkühlen lassen.

Die Creme lässt sich kinderleicht anrühren. Bevor sie auf das Streuselbrötchen wandert, muss sie allerdings erst etwas auskühlen. Foto: MHA/Kira Wirtz

Zum Thema Noch ist alles offen Für das beste Streuselbrötchen der Region kann noch bis zum 11. November um 12 Uhr unter aachener-zeitung.de/streusel abgestimmt werden. Wer glaubt, die Sache sei bereits entschieden, irrt. Entgegen möglicher Erwartungen haben bisher im Voting drei kleinere Betriebe die Nase vorne, erst auf dem vierten Platz folgt eine der großen Filialbäckereien. Allerdings liegen die drei potenziellen Finalisten derzeit noch recht eng beieinander. Es bleibt also weiterhin spannend, welcher Bäcker am Ende auf dem Treppchen ganz oben steht. Unter allen Teilnehmenden wird eine Städtereise mit M-Tours Erlebnisreisen für zwei Personen nach Dresden verlost. Außerdem gibt es zehn digitale Jahresabos zu gewinnen.

Auch Andrea Sygusch will den Streuselbrötchen in einer Variante noch einmal eine Chance geben. „Ich mag ausschließlich herzhaft. Ich esse Kuchen und Dessert wirklich nur, wenn ich muss“, stellt sie vorab klar. Aber eine Freundin habe ihr den Tipp gegeben, doch einmal eine herzhafte Variante zu testen. „Mit gesalzener Butter und Leberwurst und genau diese Süß- und-Herzhaft-Kombination mag ich auch schon bei anderen Gerichten. Ich esse zum Beispiel total gerne Fleischgerichte mit Pfirsich oder thailändisches Essen scharf und süß. Auch scharf und Zimt kombiniere ich beim Kochen öfter. Und was soll ich sagen: Das Streuselbrötchen mit gesalzener Butter und Leberwurst hat mich überzeugt. Es schmeckt wirklich lecker – sogar noch etwas besser als der Weckmann mit Leberwurst. Natürlich ist es eine ziemliche Kalorienbombe – aber die Sünde durchaus wert.“

Herzhaft-Fan Andrea Sygusch kann das Streuselbrötchen mit gesalzener Butter und Leberwurst endlich überzeugen. Foto: MHA/Andrea Sygusch