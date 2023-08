Projekt „Wohnsinn“ in Aachen : Wie man Häuser saniert und trotzdem die Mieten senkt

Selbstverwaltet, sozial und nachhaltig: Die Altbauten des „Wohnsinn“-Projektes an der Stephanstraße in Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das selbstverwaltete Projekt „Wohnsinn“ in der Aachener Stephanstraße zeigt, wie das funktioniert. Das Ziel: dauerhaft bezahlbarer Wohn- und Lebensraum in der Stadt.

Zeigen, was auf dem überhitzten Wohnungsmarkt möglich ist, abseits von Gentrifizierung, hohen Mieten oder renditegetriebener Spekulation: Mit diesem Anspruch ging 2002 ein Verein in Aachen an den Start. Das erklärte Ziel: gemeinschaftliches Wohneigentum in Selbstverwaltung zu schaffen und gleichzeitig ökologisch, sozial und auskömmlich zu wirtschaften. Heute ist das daraus entstandene „Wohnsinn“-Projekt im Aachener Jakobsviertel längst etabliert, doch der Anspruch besteht selbstverständlich fort: die Schaffung von dauerhaft bezahlbarem Wohn- und Lebensraum in der Innenstadt.