Hochzeitsmesse Aachen : Wie man eine Brautrobe für unter 1000 Euro findet

Melanie Koß (2. v. l.) inmitten ihres Teams. Dazu gehören Nadine Dautzenberg, Tanita Wilden und Sandra Nolden (v. l.). Foto: 2te Liebe/Melanie Koß/2te Liebe

Würselen Melanie Koß führt in Würselen ein Geschäft für gebrauchte Hochzeitskleider.

Weiterleiten Drucken Von Janou Müller-Beuermann

Wenn das Hochzeitsdatum feststeht, ist bei Bräuten in spe das Herzklopfen groß und die To-do-Liste lang. Besonders in den Vordergrund rückt dann die Suche nach dem perfekten Brautkleid. Für viele Frauen ist es das wichtigste und teuerste Kleid, das sie je tragen werden. Meist fristet die strahlende Robe nach dem schönsten Tag im Leben jedoch jahrzehntelang ein trauriges Dasein in der hintersten Ecke eines düsteren Kleiderschranks. Nicht so bei Melanie Koß. Seit 2018 verkauft sie unter dem Label 2te Liebe Brautkleider aus zweiter Hand und schenkt den getragenen Schönheiten ein neues Leben. Eine Auswahl ihrer schönsten Kleider bringt sie am 23. Oktober mit zur RegioHochzeit. Die Herbstausgabe der Hochzeitsmesse in Aachen findet im Schloss Rahe statt.

Gelernte Anästhesieschwester

Auf den Geschmack gekommen, sich mit einem Secondhand-Geschäft für Hochzeitskleider selbstständig zu machen, ist die heute 37-jährige Melanie Koß bei der Vorbereitung ihrer eigenen Hochzeit vor sechs Jahren: Nach Schwangerschaft und Hauskauf war sie auf keinen Fall bereit, für ihr Brautkleid 2000 Euro oder mehr auszugeben, „ein Preis, für den ich auch ein Gartenhaus kaufen kann“, wie sie trocken feststellt. Und weil es noch keine Secondhand-Läden für Brautkleider in der Region gab, nahm sie mit E-Bay Vorlieb. Für 300 Euro erwarb sie über den Online-Marktplatz eine klassische, trägerlose A-Linie aus Organza, die sie sich per Post zuschicken ließ. „Ein Risiko“, wie sie heute konstatiert. „Das Kleid hat nämlich nicht gepasst“. Da half nur, sich hineinzuhungern. Fünf Monate später und neun Kilo leichter saß es endlich – und die Hochzeit konnte über die Bühne gehen. „Ob ich das Kleid heute noch so tragen würde, weiß ich nicht. Aber damals war es das richtige. Und ich habe es nach der Hochzeit weiterverkauft“, erzählt Melanie Koß.

Tatsächlich hat der An-und Weiterverkauf ihres Brautkleides der gelernten Anästhesieschwester, die in Teilzeit an einem Krankenhaus arbeitet, so viel Spaß gemacht, dass sie daraus Anfang 2018 ein eigenes Business entstehen ließ – im Erdgeschoss ihres Elternhauses in Würselen. „Ich hatte einen genauen Plan im Kopf, wie alles aussehen und ablaufen sollte. Und alle um mich herum haben nur gedacht: „Ach, lass sie mal machen! Ob das alles auch wirklich so funktioniert?“ Hat es! Bis heute hat die zweifache Mama gut 1000 Bräute eingekleidet, schätzt sie. Nicht nur mit Secondhand-Brautkleidern. Denn inzwischen verkauft sie auch günstige neue Modelle – und hat zudem expandiert. Ihr stets rund 450 Stücke fassendes Kleidersortiment verteilt sich derzeit auf zwei Standorte. An ihrem Hauptsitz bietet sie in Wohnzimmeratmosphäre Secondhand- und Neuware sowie Outlet-Modelle an; 50 Meter weiter sind es Umstands-Brautkleider, Abendkleider und Kleider und Anzüge für Kommunionkinder.

Am 23. Oktober Hochzeitsmesse auf Schloss Rahe Melanie Koß ist eine von rund 40 Ausstellern bei der RegioHochzeit. Die Messe rund ums Thema Heiraten findet in Aachen am 23. Oktober statt. Im Schloss Rahe können angehende Brautpaare Hochzeitsdienstleister aus mehreren Branchen zentriert an einem Ort persönlich kennenlernen und herausfinden, ob diese zu ihnen passen. Das sind neben Ausstattern für Braut und Bräutigam auch Juweliere, Reiseanbieter, Discjockeys, Fotografen, Konditoren, Caterer, Trauredner, Floristen, Eventstyler oder Feuerwerker. Die Hochzeitsmesse findet zwischen 11 und 17 Uhr statt und erstreckt sich über zwei Ebenen. Zum Auftakt gibt es für jeden Besucher und für jede Besucherin ein Glas Sekt oder Orangensaft gratis. Tickets kosten fünf Euro (zzgl.

Gebühr) und sind ausschließlich online erhältlich unter:

regiohochzeit.de

Empathie und Fingerspitzengefühl

„Er bietet einen schönen Kontrast zu meinem Hauptjob, bei dem ich vielfach mit Notfällen zu tun habe“, beschreibt Melanie Koß ihren Job als Brautausstatterin. „Anders als im Krankenhaus sehe ich in meinem Geschäft fast nur glückliche Menschen. Auch wenn es schon mal Bräute gibt, die ängstlich zu mir kommen, weil sie sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen und nicht glauben können, etwas Passendes zu finden. Aber spätestens, wenn diese Frauen dann vor dem Spiegel stehen und fassungslos feststellen, dass sie sehr wohl schön sind und sich auch so fühlen dürfen, dann sage ich mir: „Wir machen alles richtig“. Mit „wir“ meint sie sich und ihre drei Mitarbeiterinnen.

Ihre positive Einstellung und Energie ist offenbar ansteckend. Denn inzwischen haben sich drei ehemalige Kundinnen von Melanie Koß ebenfalls als Brautausstatter im Secondhand-Bereich selbstständig gemacht: Eine am Niederrhein, eine in Dresden und eine in Eschweiler. Als wichtigste Eigenschaften, die man für den Job mitbringen muss, nennt Melanie Koß Empathie und Fingerspitzengefühl. Eine dezente Bestimmtheit schadet sicher auch nicht. Denn immerhin muss Melanie Koß hin und wieder die Begleitungen der Bräute in spe (meist sind es Mutter, Schwiegermutter und Trauzeugin) in ihre Schranken weisen. „Man darf nicht vergessen, dass es bei der Brautkleidsuche in allererster Linie darum geht, was die Braut möchte – und nicht, was ihre Begleiterinnen wünschen. Deshalb darf bei mir zunächst die Hauptperson sich selbst im Spiegel betrachten. Und erst danach dürfen alle anderen das Kleid begutachten.“

Das gilt es zu beachten Tipps für den Brautkleid-Kauf und -Verkauf Bräute in spe sollten etwa acht bis zehn Monate vor der Hochzeit auf die Suche nach einem Brautkleid gehen. Denn: Die meisten Kleider haben Lieferzeiten (derzeit sechs Monate) – und müssen nach der Lieferung noch auf die Figur der Trägerin angepasst werden. Meist sind Änderungen bis zwei Größen kleiner möglich. Wichtig ist, entspannt zur Anprobe zu kommen und dabei auf das eigene Bauchgefühl zu hören. „Nicht verrückt machen lassen – weder von den Verkäufern noch von der eigenen Begleitung“, sagt Melanie Koß. Melanie Koß nimmt getragene Brautkleider nach vorheriger Begutachtung und eingehender Qualitätskontrolle in Kommission. Die Kleider müssen zwischen Größe 32 und 56 liegen und für eine Körpergröße von mindestens 1,70 Meter geeignet sein. Sie sollten nicht älter als drei Jahre sein, müssen gereinigt und absolut makellos sein – und die jeweilige Rechnung dazu sollte auch vorgelegt werden können.

Gebrauchte Brautkleider kosten bei Melanie Koß zwischen 600 und 1200 Euro, also 50 bis 60 Prozent des Neupreises. Unter 1000 Euro liegen bei ihr aber auch günstige neue Modelle. Und Outlet-Modelle, also Vorführmodelle aus Vorkollektionen, können schon mal bis zu 70 Prozent reduziert sein und mit viel Glück für 200 bis 300 Euro absolute Schnäppchen sein.