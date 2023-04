Originelle Werbung : Wie kommt der Schriftzug über Aachen an den Himmel?

„Roncalli ist da“ steht in weißen Wölkchen über der Region an den Himmel geschrieben. Foto: MHA/Christoph Velten

Aachen Wer am frühen Nachmittag mal in Richtung Wolken geschaut hat, konnte einen Schriftzug erkennen. „Roncalli ist da“ war da zu lesen. Wie machen die das?

Am Himmel ist ja in aller Regel so einiges los. Bei so einem Wetter erst recht. Wolken ziehen von rechts nach links und umgekehrt, mal dunkel, mal hell, mal mit Wasser im Gepäck, mal ohne.

Am frühen Dienstagnachmittag stand in all dem Durcheinander plötzlich ein Schriftzug zwischen den Wolken, deutlich sichtbar, so geschrieben, als hätte ihn jemand mit der Schreibmaschine in den blauen Himmel gestanzt. „Roncalli ist da“, war dort zu lesen. Und die Frage stand im Raum: Wie machen die das?

Die Macher sind schnell ausgemacht. Eine Firma aus Unterwössen in Oberbayern bietet die weithin sichtbare Werbung auf ihrer Internetseite an. „Europaweit einzigartig“, wie es bei Skytexter heißt. Eine kleine Kunstfliegerstaffel mit fünf Piloten in ihren einmotorigen Maschinen fliegt im Abstand von 20 bis 30 Metern auf 3000 Metern Höhe über die Region und sondert von dort computergesteuert Dampfwölkchen aus Paraffinöl ab.

„Die Buchstaben haben eine Höhe von rund 150 Metern“, erklärt David Schimm von Skytexter, den man kurz danach am Flughafen Merzbrück per Telefon erreicht. Gestartet sei man am Vormittag in Bitburg, sagt er. Wegen des schlechten Wetters mache man gerade ein kleine Pause. Der Himmel sollte natürlich blau sein, um den Schriftzug zu erkennen. Aber gleich gehe es nochmal in die Luft, so Schimm. „Wir haben auf dem Regenradar noch eine blaue Lücke gefunden.“

Wer also am Nachmittag nochmal eine blaue Lücke am Himmel sieht, sollte genau hinschauen. Durch die große Höhe und die enorme Buchstabengröße sei die Nachricht viele Kilometer lang und könne aus großer Entfernung wahrgenommen werden, sagt Schimm. In diesem Fall die Werbung für das Gastspiel des Circus Roncalli, der seit Samstag in der Aachener Soers gastiert.

Die haben sich die originelle Werbung einen Betrag im „fünfstelligen Bereich“ kosten lassen, wie es heißt. Aachen ist natürlich auch nicht die erste Region, über der mit Wolken Werbung für den Zirkus gemacht wird. Seit 2022 arbeite man mit Skytexter zusammen, verrät Antonia Walter, die bei Roncalli für Werbung und Marketing zuständig ist. „Allerdings machen wird das nur in ausgewählten Städten“, sagt sie. In diesem Fall seien die Verantwortlichen von Skytexter sogar auf sie zugekommen. „Die wollten immer schon mal über Aachen fliegen“, sagt Walter. „Da hat das einfach gepasst.“

Lohnt sich das denn? Man könne schon messen, wie das wahrgenommen werde, sagt die Marketingfrau. Am Himmel werde neben dem Schriftzug nämlich auch ein Rabattcode angezeigt. „Und wir können hinterher sehen, wie viele sich damit bei uns melden.“