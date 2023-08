Alemannia Aachen : Wie Interimstrainer Plaßhenrich tickt

Der nächste Neuanfang: Für mindestens zwei Wochen übernimmt der ehemalige Kapitän Reiner Plaßhenrich Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Interimstrainer Reiner Plaßhenrich will das Spiel nicht kompliziert machen. Für die Begegnung gegen Schalke II deutet er Überraschungen an.

Es war die Zeit, als Jan Schlaudraff am Tivoli etwas übermütig wurde. Die großen Vereine interessierten sich für ihn, Alemannia Aachens Stürmer drohte in der Bundesligasaison 2006/2007 ein bisschen die Bodenhaftung zu verlieren.

Bis zu jenem Training, als sich Reiner Plaßhenrich liebevoll um ihn kümmerte. Die Trainer schauten weg, die Kollegen feixten, als die Funken flogen. Schlaudraff erhielt eine enorm schmerzvolle Lektion, dass die Mannschaft über allem steht.

Aus dem fanatischen Zweikämpfer von damals ist der Trainer Reiner Plaßhenrich von heute geworden. Der inzwischen 46-Jährige ist immer noch ein Anhänger der Selbsthygiene. „Eine funktionierende Mannschaft muss auch Dinge intern klären“, sagt er. Schon am ersten Trainingstag hatte er seine neue Gruppe ausdrücklich ermuntert, sich mehr gegenseitig zu coachen.

Am Dienstag nun rief er einige erfahrene Spieler wie Bastian Müller, Franko Uzelac, Marc Brasnic oder Sasa Strujic in seine Kabine. Er bekomme schon mit, wenn einige Spieler vermeintlich unbemerkt ein paar Meter auslassen bei den Übungen, teilte Plaßhenrich mit. Aber um solche Schludrigkeiten müssten sich auch die Profis selbst kümmern, findet er. Und da seien vor allem die Führungskräfte in der Mannschaft gefordert.

Die Basics des Fußballs

Seit Montag ist Plaßhenrich zumindest vorübergehend im Amt, und erkennbar hat da auch ein Generationenwechsel in der Trainerkabine stattgefunden. Der Ex-Profi braucht keine Pfeife, um sich bemerkbar zu machen, und auch das Laptop wird kein ständiger Begleiter werden. Die Spieler müssen beim Training nicht die Pulsuhr tragen, der Interimscoach hat ganz große Ähnlichkeit mit dem Spieler von damals: Er fordert Leidenschaft und Laufbereitschaft. „Die Basics werden sich nie verändern.“

Erkennbar wird der neue Coach die Dinge nicht verkomplizieren. „Analyse ist gut und wichtig. Aber wir sind immer noch ein Regionalligist, und da wollen wir die Spieler auch nicht überfrachten.“

Drei Spiele seiner neuen Mannschaft hat Plaßhenrich in dieser immer noch jungen Spielzeit gesehen, nur die Partie in Oberhausen verpasste er. Die Gruppe hat sich das Debakel als eine Art Horrorfilm auch nicht mehr angeschaut. „Die Spieler wissen auch so, dass sie sehr schlecht gespielt haben.“

Ab Montagmorgen ist der Neuanfang kurz nach dem ersten Neuanfang ausgerufen. Er will nicht zurückschauen auf die ersten Wochen. „Die Sonne von gestern wärmt mich heute nicht mehr“, sagt er. Und das gelte dann auch für Meriten aus vergangenen Zeiten. „Das interessiert keinen mehr, es geht darum, sich bei Alemannia Aachen zu beweisen.“