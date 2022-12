Aachen-Quiz (13) : Wie gut kennen Sie Aachen wirklich?

Das Weihnachtssingen auf dem Tivoli. Kurz vor dem Fest sicherlich eine Aachen-Attraktion par excellence! Hierzu gibt es im Quiz natürlich auch eine Frage. Foto: Andreas Herrmann

Interaktiv Aachen Unser beliebtes Quiz geht in Runde 13, die Weihnachtsedition: so viele Informationen, so viele Fakten, so viel spezifisches Aachen-Wissen. Wer in den zurückliegenden Tagen genau gelesen hat, sollte mit den fünf Fragen locker klarkommen. Viel Spaß!