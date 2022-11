Das Aachen-Quiz (Spezial) : Wie gut kennen Sie Aachen wirklich?

Das Aachen-Quiz (11) : Fünf neue Fragen – auch die nach einem neuen Kultur-Förderprogramm Unser beliebtes Quiz geht in Runde 11: so viele Informationen, so viele Fakten, so viel spezifisches Aachen-Wissen. Wer in den zurückliegenden Tagen genau gelesen hat, sollte mit den fünf Fragen locker klarkommen. Viel Spaß!