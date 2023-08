Alemannia Aachen : Wie gehabt: Bittere Gegentreffer in den Schlussminuten

Wie gehabt: Bittere Gegentreffer in den Schlussminuten

Umkämpft: Bis kurz vor Schluss lagen Nils Winter (links) und Uli Bapoh in Führung, der Abend endete aber ohne Happyend. Foto: Andreas Steindl

Aachen Nach dem Abpfiff setzte das große Grummeln ein. spielte 2:2 gegen Borussia Mönchengladbachs U23. Sensationelle 16.000 Zuschauer waren gekommen, aber das Remis fühlte sich fast wie eine Niederlage an, denn wie schon beim Auftaktspiel gaben die Gastgeber eine Führung in den Schlusssekunden aus der Hand.

„Das ist wieder ein bitterer Moment“, war Aachens Trainer Helge Hohl ernüchtert. In jedem Ligaspiel kassierte sein Team kurzes vor Toresschluss einen Gegentreffer. Und noch ein Muster: die Aachener gewannen bislang alle ersten und verloren alle zweiten Halbzeiten.

Hohl hatte seine Mannschaft auf zwei Positionen verändert, einmal zwangsläufig, einmal freiwillig: Aaron Herzog ersetzte den gesperrten Lukas Scepanik, der genesene Jan-Luca Rumpf stand für Aldin Dervisevic in der Startformation.

Die Aachener betraten den Rasen, fest entschlossen schnell etwas für den Seelenhaushalt ihres erwartungsfreudigen Publikums zu tun. Die Partie musste sich nicht lange warmspielen, sie kam schnell auf Touren. Die Gastgeber hielten sich mehr in der gegnerischen Hälfte aus, aber die erste Gelegenheit ergab sich nach einem Konter. Marc Brasnic schickte mit einem feinen Pass Anton Heinz los. Der Linksaußen kam frei zum Schuss, 15 Meter, Mönchengladbachs Schlussmann Jan Olschowsky tauchte und wehrte ab. Der bundesligaerfahrene Keeper ersetzte seinen gesperrten Kollegen Maximilian Brüll.

Sonderlich beeindruckt von der Umgebung wirkten die Gäste in der Tat nicht, sie kombinierten sich durch die Reihen, bevorzugt durchs Zentrum. Kushtrim Asalleri legte mit der Hacke auf für Ryan Naderi, der den Ball knapp am Winkel vorbeischlenzte (15.).

Die Führung der Gäste entwickelte sich aus einer Ballspende von Luca Rumpf weit in der eigenen Hälfte. Der Rest war Formsache: Shio Fukuda passte vors Tor, Asalleri verlängerte mühelos zum 0:1 (22.). Und damit war die Aufgabe für die Aachener gegen den ballsicheren Gegner noch größer geworden.

Ein paar Minuten war die Verunsicherung greifbar, aber dann löste Dustin Willms den Knoten. Enorm robust setzte sich Aachens Rechtsaußen am Strafraum gegen Lukas Ullrich durch, Pass vors Tor, souverän netzte Marc Brasnic ein zum 1:1 (31.). Für den Torjäger war es der dritte Treffer im dritten Spiel.

Der Ausgleich war noch nicht verkündet, die Party rollte erst an, da fiel schon der nächste Treffer, Abteilung Kacktor. Die Gäste spielten nach dem Wiederanstoß den Ball zurück, Phil Kemper passte auf seinen Torhüter, aber Olschowsky war noch nicht wieder sortiert, rutschte aus, krabbelte hinterher, bekam den Ball nicht mehr zu fassen, der vermutlich grinsend ins Netz rollte.

Ohne einen weiteren Ballkontakt machte Alemannia innerhalb von 20 Sekunden aus einem 0:1 ein 2:1. Die Führung hatte auch beim Wechsel Bestand, das war primär der Verdienst von Keeper Marcel Johnen, der in der Nachspielzeit einen Schuss von Fukuda abblockte, der frei vor ihm auftauchte (45.).

In der Nachbarkabine wurde der Entschluss gefasst, anders als beim Auftaktspiel gegen Wuppertal mit der Führung umzugehen und aktiv zu bleiben. Die Aachener schafften schnell einen Hattrick: Herzog, Müller und Brasnic holten sich eine Gelbe Karte innerhalb von acht Minuten ab.

Sein Trainer vermisste in dieser Phase Spieler, die den Ball und die Verantwortung übernehmen wollten. „Mit zunehmender Zeit ging es bei uns mehr um Fehlervermeidung statt um eigene Aktionen.“

Hohl reagierte mit vier Einwechslungen, und tatsächlich verlagerte sich die Partie nun wieder in beide Hälften. Die Partie wogte hin und her, aber wieder brachten die Aachener den Vorsprung nicht ins Ziel.

In der 88. Minute flipperte der Ball durch Aachens Strafraum, die Kugel landete bei Oguzcan Büyükarslan, der unbedrängt das 2:2 erzielte (89.). Das hätte noch nicht das letzte Wort sein müssen an diesem sommerlichen Abend, in der Nachspielzeit bekam Brasnic keinen richtigen Druck mehr hinter einem Kopfball.