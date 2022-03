Digitales Forum Freundeskreis : Wie funktioniert die Aachener Stadtredaktion?

Aachen Immer aktuell über das Geschehen in Aachen zu informieren: Das ist der Anspruch der Lokalredaktion Aachen. Jetzt lädt der Freundeskreis unserer Zeitung die Redaktion und die Leser ein. Am Donnerstagabend.

In der Lokalredaktion, zumal in der Lokalredaktion, die sich um das Leben in der Stadt Aachen kümmert, ist immer viel los. All die Themen, all die Typen, all die Aufreger, die großen und kleinen Skandale – die Stadt hat viel zu bieten.