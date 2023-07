Saisonstart am Tivoli : Wie finden Sie das neue Trikot der Alemannia?

In diesem Dress wird die Alemannia in der anstehenden Saison auflaufen. Foto: MH/Thorsten Pracht

Aachen Kurz vor dem ersten Heimspiel wird am Tivoli das neue Trikot für die Saison 2023/24 vorgestellt. Gefällt’s? Wie immer Geschmacksache, oder? Was meinen Sie ...?

Das Heimtrikot ist – wie sollte es anders sein – in den klassischen Vereinsfarben Schwarz und Gelb gehalten. Die Streifen auf dem Trikot sollen an vergangene Erfolge erinnern. Zuletzt lief eine Tivoli-Elf in der Saison 2009/2010 mit Längsstreifen auf, damals noch in der Zweiten Bundesliga. Auf alten Fotos der Alemannen in der Bundesliga in den 1960er-Jahren ist das gestreifte Trikot Standard.