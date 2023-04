Corona-Auflagen ausgelaufen : Wie es die Krankenhäuser in der Städteregion mit der Maske halten

Städteregion Verpflichtende Regelungen vor allem zu Masken und Tests gehörten lange zum Corona-Alltag. Jetzt ist die Zeit der staatlichen Vorgaben vorerst Geschichte, auch in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Es gilt das Prinzip Eigenverantwortung.

Allerdings können Praxen, Kliniken und Pflegeheime von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen von Masken weiter vorschreiben. Stichproben in der Städteregion Aachen legen allerdings die Vermutung nahe, dass dies wohl die absolute Ausnahme sein wird. Und konkrete Nachfragen bei den acht Krankenhäusern in Stadt und Altkreis Aachen (Uniklinik Aachen, Luisenhospital, Marienhospital und Alexianer-Krankenhaus in Aachen, Rhein-Maas-Klinikum in Würselen, Bethlehem-Krankenhaus in Stolberg, Sankt-Antonius-Hospital in Eschweiler sowie Eifel-Klinik in Simmerath) zeigen: Die Pflicht zur Maske ist dort passé.