Ehemaliger Alemanne : Wie Emmanuel Krontiris vom Fußballprofi zum Restaurantbetreiber wurde

Neue Wirkungsstätte: Emmanuel Krontiris in seinem Restaurant „Taverna Blu“. Foto: MHA/Thorsten Pracht

Starnberg Emmanuel Krontiris war Fußballprofi und schoss Tore für die Alemannia. Jetzt bewirtet er Gäste in seinem Restaurant auf einem Golfplatz am Starnberger See. Wir haben ihn besucht.

Mit ein paar Tellern in der Hand huscht Emmanuel Krontiris vorbei. „Bin gleich da“, ruft er und bedient weiter seine Gäste. Es ist Mittagszeit auf dem Golfplatz Gut Rieden am Starnberger See. Die riesige Terrasse mit Blick auf den ersten Abschlag und den See ist gut gefüllt.

Als Krontiris die Zeit für ein Gespräch findet, füllen sich die Sonnenplätze vor dem Clubhaus schon wieder – ab 15 Uhr steht ein Seniorenturnier auf dem Programm. „Es läuft gut bis jetzt“, sagt der ehemalige Fußballprofi, der das Restaurant mit der Familie seiner Frau im April übernommen hat. Auf der Karte der „Taverna Blu“ stehen typisch griechische Gerichte: Bifteki, Suvlaki und Gyros, viel Fisch, Salate und natürlich das Nationalgericht Musaka. „Wir wollen nichts Abgehobenes, bieten gut-bürgerliche griechische Küche, um auch Nicht-Golfer anzulocken“, sagt der 40-Jährige.

Seitdem die „Süddeutsche Zeitung“ über den neuen Wirt im Restaurant des Golfplatzes berichtet hat, wissen auch die meisten Clubmitglieder, dass da nicht irgendwer die Gastronomie übernommen hat. Der neue Wirt war früher Fußballprofi bei Alemannia Aachen, Borussia Dortmund und natürlich 1860 München, was in Starnberg natürlich am meisten zählt.

Schöne Aussicht: Von der Terrasse blickt man über den Golfplatz, im Hintergrund der Starnberger See. Foto: MHA/Thorsten Pracht

„Aachen war die schönste Zeit meiner Karriere, wenn ich ehrlich bin“, sagt „Emu“ Krontiris angesprochen auf die Jahre am Tivoli. Von 2003 bis 2004 und von 2006 bis 2008 trug er das schwarz-gelbe Trikot. Sein erstes Spiel im Dress der Alemannia dürften die meisten Fans in Erinnerung haben. Mit 0:3 lagen die Schwarz-Gelben beim 1. FC Köln zurück, der damalige Alemannia-Trainer Jörg Berger wechselte den 19-Jährigen ein. 30 Minuten und einen Hattrick später stand es 3:3 – und der dreifache Torschütze Krontiris war in aller Munde.

Doch trotz des verheißungsvollen Starts kam die Karriere des gebürtigen Hannoveraners nie wirklich in Schwung – jedenfalls gemessen am Talent des torgefährlichen und schnellen Stürmers. Jugendnationalspieler, als junger Kerl im Jahr 2002 Deutscher Meister mit Borussia Dortmund – da scheinen Stationen wie Koblenz, Oberhausen und Unterhaching wie zweite Wahl. Klar seien da einige Verletzungen gewesen, sagt der Ex-Profi. „Aber beim Verlauf meiner Karriere spielten viele Faktoren eine Rolle, auch meine Trainer“, sagt Krontiris. Vielleicht war der Deutsch-Grieche für manchen Übungsleiter schlicht zu introvertiert.

Auf den Putz hauen ist nicht sein Ding, er nennt sich selbst einen ruhigen Typen. Facebook oder Instagram nutzt er bis heute nicht. Öffentliche Eigenwerbung, nach ein paar guten Leistungen schon 100.000 Follower, solche Entwicklungen sind Krontiris fremd. „Ich wollte durch Leistung überzeugen. Heute ist eine komplett andere Zeit. Es ist eine andere Dimension, was die jungen Spieler heute mit 18 verdienen“, sagt er.

Mit Fußball hat er nichts mehr am Hut, auch wenn er das Spiel immer noch liebt. Das Geschäft aber vermisst er überhaupt nicht. Und wer in der Gastronomie arbeitet, der hat auch nicht viel Zeit zum Fernsehschauen. Spätestens seit 2014, als sein Vertrag beim damaligen Regionalligisten Germania Halberstadt ausgelaufen war, beschäftigte Krontiris sich mit dem Berufsleben nach der Karriere.

Lose Anfragen aus den USA und Vietnam habe es noch gegeben, alles zu weit weg von seinen Kindern. Krontiris arbeitete einige Jahre als Paketbote. Mit seiner Frau übernahm er 2019 erst die Gaststätte eines Sportvereins, dann mit einem Geschäftspartner ein Restaurant in Weilheim. Über Kontakte ergab sich die Möglichkeit, das Restaurant auf dem Golfplatz zu übernehmen.

Acht Angestellte hat Krontiris, er selbst und die Familie seiner Frau sind ebenfalls im Einsatz. Der feine Fußballer ist zum harten Arbeiter geworden. „Fußball war, jetzt ist eine andere Zeit. Wir wollen uns etwas aufbauen“, sagt er.