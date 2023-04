Initiative gegen Fachkräftemangel : Wie die Städteregion beim Thema Pflege in die Offensive geht

Der Pflegenotstand ist eklatant. Die Städteregion hat eine Pflegeoffensive gestartet, um das Problem zumindest abzumildern. Foto: Sina Schuldt/dpa/Sina Schuldt

Wer die Dramatik der Situation erfassen will, der sollte einen Blick auf die Zahlen werfen, die die einschlägigen Statistikämter bereithalten. Also: In der Städteregion Aachen waren 2017 knapp 26.500 Menschen pflegebedürftig. Ende 2021 waren es schon 41.439. Grund für diesen rasanten Anstieg ist zwar nicht nur der demografische Wandel, sondern auch eine veränderte Zählweise. Trotzdem: Die Tendenz ist klar, die Zahlen werden weiter steigen.

Beispiel NRW: Im Dezember 2021 waren 1.192.000 Menschen pflegebedürftig (2019: 466.000). Das Statistische Bundesamt geht in seiner Vorausberechnung bis 2025 von einer weiteren Steigerung um zwölf Prozent und bis 2055 sogar um 33 Prozent auf dann rund 1,58 Millionen Menschen aus.

Doch wer soll diese Menschen – ob in Krankenhäusern, Heimen oder ambulant zu Hause – pflegen? Schon jetzt fehlen bundesweit 200.000 Pflegekräfte, nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft wird diese Zahl in den nächsten Jahren auf eine halbe Million klettern.

Die Gründe dafür sind vielschichtig; und sie haben nicht nur mit Geld zu tun. Es geht um die extrem hohe Arbeitsbelastung und um schlechte Arbeitsbedingungen. Und es geht vor allem um eine höhere Wertschätzung für die Pflegeberufe, die sich dann auch, aber eben nicht nur in einer besseren Bezahlung ausdrückt.

Klar ist: Das Problem schreit nach Lösungen, sonst wächst es der Gesellschaft absehbar über den Kopf. Auf lokaler Ebene sind Einfluss und Handlungsspielraum da allerdings begrenzt. Die Städteregion versucht es trotzdem und hat Anfang Februar ihre schon länger angekündigte Pflegeoffensive gestartet. Ziel ist es, gemeinsam mit verschiedenen Partnern Ideen, Strategien und Projekte zu entwickeln und auf den Weg zu bringen, um neue Pflegekräfte zu gewinnen – und aktive zu halten. Denn die Zahl derjenigen, die den Beruf wieder verlassen, ist entschieden zu hoch.

Auftakt zur Offensive war eine Fachtagung mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Bereichen, die mit dem Thema Pflege beschäftigt sind. Mit dabei war Manuel Zimansky. Der promovierte Pflegewissenschaftler ist seit Anfang Februar im Team des Gesundheitsamts der Städteregion; mit einer halben und zunächst bis Ende 2026 befristeten Stelle wird er sich federführend um die Pflegeoffensive kümmern. Der 45-Jährige hat vor seinem Studium eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolviert und in diesem Bereich gearbeitet. Neben seiner theoretischen Expertise kennt er also die Sorgen und Nöte der Beschäftigten aus nächster Nähe.

Der Pflegewissenschaftler Manuel Zimansky betreut die Pflegeoffensive der Städteregion Aachen. Foto: Andreas Herrmann

Gute Voraussetzungen also, um nicht nur Ideen zu sammeln, sondern auch deren Umsetzung zu begleiten. Genau das soll die Pflegeoffensive leisten. Basis dafür sind vor allem die sechs Arbeitsgruppen, die sich bei der Fachtagung zu den Themenbereichen Rahmenbedingungen und Bleibeperspektiven für die Pflege, Ausbildung und Ausbildungsformen, Image der Pflegeberufe, Anwerbung ausländischer Fachkräfte, Mobilität, Technik 4.0 und Innovationen in der Pflege sowie Innovative Versorgungsformen gebildet hatten. Sie werden sich kontinuierlich weiter treffen, konkrete Maßnahmen formulieren und deren Umsetzung selbst initiieren und begleiten.

Wie das konkret aussehen könnte, beschreibt Zimansky am Beispiel der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Ausbildung beschäftigt. Dort spielen die Praxisanleiter eine wichtige Rolle. Sie sind das Bindeglied zwischen Pflegeschule und Arbeitsplatz und begleiten Auszubildende fachlich. Die Arbeitsgruppe will nun die Praxisanleiter in der Städteregion zusammenbringen. Im Idealfall tauschen die sich dann nicht nur aus, sondern profitieren von den Erfahrungen und Ideen der anderen. Was dann wiederum die Zufriedenheit der Auszubildenden steigern könnte. Wenn man weiß, dass rund 30 Prozent der Azubis in Pflegeberufen vorzeitig abbrechen, ahnt man, wie bedeutsam das sein könnte.

„Die Bereitschaft, das Thema nachhaltig anzugehen, etwas zu verändern und Neues auszuprobieren, ist groß. Es gibt eine echte Aufbruchstimmung bei allen Beteiligten“, beschreibt Zimansky seine Eindrücke von der Fachtagung und den Gesprächen seitdem. Und er stellt klar: „Das Motto muss lauten: Kooperation statt Wettbewerb. Die ganze Branche in der ganzen Region muss an einem Strang ziehen. Es bringt niemandem etwas, wenn man sich gegenseitig die raren Pflegekräfte abspenstig macht.“

Zimansky und Julia Körmendy, seine direkte Ansprechpartnerin im Gesundheitsamt der Städteregion, können sehr realistisch einschätzen, dass ein kommunales Projekt wie die Pflegeoffensive nicht an den ganz großen Schrauben drehen kann. Vieles in der Pflege ist gesetzlich geregelt und festgeschrieben, da ist der Einfluss der Städteregion gering. Trotzdem: „Wir verfolgen kleinere Ansätze, die in der Gesamtschau aber viel bringen können und werden“, sagt Körmendy. Und Zimansky ergänzt: „Wenn es uns gelingt, die Angebote und Initiativen, die es in der Städteregion bereits gibt, zusammenzubringen, ist schon viel gewonnen.“

Deshalb sei es so wichtig, alle Akteure – Institutionen, Verbände, Arbeitgeber, Schulen, die Pflegenden selbst – an einen Tisch zu bringen. Das auf den Weg zu bringen, zu koordinieren, zu moderieren, mit konkreten und regionalen Daten zu unterfüttern (denn natürlich stellt sich das Problem in Monschau anders dar als in Aachen) und auch theoretisch zu untermauern, wird die Aufgabe von Manuel Zimansky sein.

Dass dafür eine eigene, wenn auch „nur“ halbe Stelle in der Verwaltung der Städteregion geschaffen werden konnte, ist für Astrid Siemens ein wichtiges Signal. Sie arbeitet gemeinsam mit Franz-Josef Cremer seit Mitte 2020 ehrenamtlich als Pflegekräftebeauftragte der Städteregion; ihre Bestellung wurde vor kurzem bis Ende 2026 verlängert. Siemens und Cremer sind seit Jahrzehnten auch beruflich mit dem Thema Pflege vertraut. Sie werden Zimansky und die Pflegeoffensive intensiv begleiten. Auch Siemens ist davon überzeugt, dass mit kleinen Stellschrauben schon viel zu bewirken ist. Sie greift das Beispiel der Pflegeanleiter auf, die sich an einen Tisch setzen sollen. „Was spricht dagegen, dass daraus sogar ein eigenes Curriculum für die Ausbildung entsteht?“